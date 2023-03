Przestępstwa seksualne. Biskupi powołają zespół badający archiwa państwowe i kościelne

Taką decyzję podjęli biskupi podczas zakończonego dziś Warszawie zebrania plenarnego KEP. – Wszyscy biskupi byli za, nikt nie był przeciw – powiedział dziennikarzom abp Wojciech Polak. – Zadaniem zespołu będzie na pewno rzetelne zbadanie dokumentów zawartych zarówno w archiwach państwowych jak i kościelnych tak, aby treści w nich zawarte ukazać w całości, z uwzględnieniem praw i stanu wiedzy a także kontekstu społeczno-kulturowego – powiedział Prymas Polski. Zaznaczył także, że szczegóły dotyczące tego gremium będą dopiero ustalane.

Abp Polak wyraził nadzieję, że prace tego zespołu będą nade wszystko realną pomocą dla osób pokrzywdzonych, którym w procesie ich uzdrawiania należy się prawda.

Biskupi o publikacjach medialnych

Podczas 394. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi odnieśli się do polemik, jakie wzbudził reportaż wyemitowany w TVN24 Marcina Gutowskiego o Karolu Wojtyle i książka "Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział" Ekke Overbeeka.

Abp Grzegorz Ryś powiedział KAI po obradach, że w Episkopacie Polski nie ma biskupa, który by się sprzeciwiał badaniom historycznym dotyczącym osoby św. Jana Pawła II, a był on święty. – Kościół to potwierdził nieomylną definicją, jaką jest kanonizacja – wskazał duchowny.

Metropolita łódzki podkreślił znaczenie właściwej krytyki źródeł, to znaczy żeby ta wiedza, którą otrzymujemy, badając na przykład archiwalia IPN, była poddawana krytyce źródłowej, właśnie w oparciu o archiwa kościelne. Przestrzegł też przed popełnianiem błędu ahistoryczności, aby nie mierzyć czasów kard. Wojtyły naszymi dzisiejszymi realiami kościelnymi i państwowymi.

Do sprawy niedawnych publikacji o Karolu Wojtyle biskupi odnieśli się także w komunikacie z obrad. "Przeprowadzony proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II" – napisano. "Jednocześnie biskupi bardzo dziękują wszystkim, którzy od samego początku stanęli w obronie dobrego imienia Świętego Papieża” – czytamy w komunikacie.

