Bolesławiec: Drugie Okno Życia w diecezji legnickiej

Uroczystość miała miejsce podczas obchodów Dnia Świętości Życia. Okno mieści się w klasztorze sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa przy ul. Zgorzeleckiej. Miejsce nie jest przypadkowe. – Nasza założycielka św. Maria de Mattias wiedziała doskonale jaka jest wartość ludzkiego życia. Była obrończynią życia. Życie człowieka jest święte, jest darem Boga, to za ludzkie życie Jezus przelał swoją krew. Zatem Okno Życia wpisuje się w charyzmat naszego zgromadzenia – powiedziała siostra prowincjalna Ewa Kleps.

Inicjatorem jego powstania jest stowarzyszenie osób świeckich Wiara-Rodzina-Życie. – Pomysł zrodził się 3 lata temu, jako odpowiedź na zadania, jakie sobie postawiliśmy odnośnie do pogłębiania wiary, wsparcia rodziny i troski o życie – wskazała prezes Renata Marszałek. Do stowarzyszenia należy kilka małżeństw, które zostały rodzinami zastępczymi i rodzinami adopcyjnymi. To właśnie one będą współpracować w szczególny sposób z siostrami Adoratorkami decydując się na opiekę nad dziećmi, które pojawią się w Oknie Życia.

Jak podkreśla s. Anna Mikołajewicz, która uczestniczyła w pracach przygotowawczych, trzeba było dopełnić wiele formalności, zdobyć szereg zgód oraz przygotować miejsce. – Wszystko udało się sfinalizować, min. dzięki życzliwości władz, służb oraz wsparciu ludzi dobrej woli – podkreśla.

"Plan Boga"

Na uroczystym otwarciu obecny był prezydent miasta Piotr Roman, dyrektor miejskiego szpitala im. św. Łukasza oraz komendant policji, a także przedstawiciele innych instytucji miejskich. Istnienie i funkcjonowanie Okna Życia możliwe jest dzięki skoordynowanej współpracy wszystkich tych instytucji.

Poświęcenie Okna Życia poprzedziła msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego, który w homilii podkreślił, że Bóg jest dawcą życia ludzkiego i życia wiecznego. – Bóg chce, aby ta mała, krucha istota ludzka, która pojawiła się na ziemi i może pojawić się w Oknie Życia, mogła żyć, mogła realizować plan, jaki Bóg ma wobec niej – zaznaczył. Podkreślił też, że otwarcie tego miejsca nawiązuje do nauczania Jana Pawła II, który w sowim nauczaniu wiele razy podkreślał wartość i świętość ludzkiego życia.

Okno Życia jest alternatywą dla matek (rodziców), które nie mogą wychować swego dziecka, urodziły je w tajemnicy przed rodziną i bliskimi, nie mają warunków, nie czują się na siłach lub po prostu nie są gotowe na takie wyzwanie. Warto podkreślić, że pozostawienie dziecka w Oknie Życia nie jest porzuceniem. Matki pozostawiające dziecko w oknie życia nie są poszukiwane, a maleństwo po badaniach w szpitalu kierowane jest do rodziny zastępczej, następnie do adopcji. Należy również przypomnieć, że proces adopcji dokonuje się 60 dni po pozostawieniu dziecka w Oknie Życia. Jest to czas, w którym można jeszcze przemyśleć swoją decyzję. Dziecko w Oknie Życia jest bezpieczne i znajduje się pod opieką służb medycznych.

Pierwsze Okno Życia otwarto w Legnicy 25 marca 2010 r. przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym prowadzonym przez legnicką Caritas. Do tej pory w legnickim Oknie Życia znalazło się 5 dzieci.

