Parlament Portugalii przyjął ustawę pozwalającą na eutanazję

Zgodnie z nowym prawem, który poparł portugalski parlament, zabiegowi tzw. śmierci wspomaganej będzie mogła poddać się osoba nieuleczalnie chora, która doświadcza "dużego cierpienia". O dopuszczeniu do eutanazji ma wcześniej zadecydować komisja lekarska.

Deputowani forsujących ustawę ugrupowań liberalno-lewicowych, w tym rządzącej krajem Partii Socjalistycznej (PS) premiera António Costy wskazywali, że spełnia ona rzekomo wymogi konstytucyjne.

Media przypominają, że przyjęta w piątek ustawa jest już czwartą legalizującą eutanazję w Portugalii, odnotowując, że dwie z nich odrzucił Trybunał Konstytucyjny, a jedną zawetował prezydent Marcelo Rebelo de Sousa.

Do czterech razy sztuka?

Ostatnia z przyjętych ustaw regulacja depenalizująca eutanazję została w styczniu br. uznana przez Trybunał Konstytucyjny w Lizbonie za niezgodną z ustawą zasadniczą. W swoim werdykcie TK wskazał, że ustawa „zawiera sprzeczne interpretacje” przepisów dotyczących tzw. śmierci wspomaganej. Jak poinformował przewodniczący portugalskiego TK João Caupers, zatwierdzona przez parlament w grudniu 2022 r. regulacja jest nieprecyzyjna jeśli chodzi o osoby, które mogłyby zostać dopuszczone do eutanazji. Wyjaśnił, że w regulacji zabrakło m.in. klarownego wskazania warunków, na podstawie których dopuszczano by obywateli do śmierci wspomaganej.

Zatwierdzenie ustawy legalizującej eutanazję przez zdominowany przez ugrupowania lewicy parlament Portugalii zostało skrytykowane przez biskupów oraz organizacje katolików świeckich, w tym stowarzyszenia grupujące lekarzy katolickich. Twierdzą oni, że przepisy te są niezgodne z misją ludzi służby zdrowia, których powołaniem jest "ratowanie ludzkiego życia, a nie jego niszczenie".

