Marsz w obronie św. Jana Pawła II przejdzie ulicami Krakowa

W związku z ostatnimi atakami polityków i mediów lewicowo-liberalnych na papieża Jana Pawła II, a w szczególności kontrowersyjnym materiałem TVN24, poszczególne środowiska i organizacje patriotyczne zapowiedziały organizację marszy i wieców pamięci 2 kwietnia, czyli w rocznicę śmierci Ojca Świętego.

Marsz w Krakowie

W najbliższą niedzielę krakowski marsz w obronie św. Jana Pawła II zainauguruje Msza św. w Bazylice pw. św. Floriana o godz. 12:15. Sam pochód rozpocznie się o godz. 13:15 sprzed Bazyliki. "Spotkajmy się wszyscy razem, by bronić dobrego imienia Wielkiego Polaka, Św. Jana Pawła II" – oznajmili na Facebooku organizatorzy wydarzenia.

"Co roku 2 kwietnia Kościół krakowski gromadzi się pod Oknem Papieskim, aby wspominać św. Jana Pawła II. Tak będzie też w 18. rocznicę jego odejścia do »domu Ojca». Czuwaniu przy ul. Franciszkańskiej 3 towarzyszy hasło »Wdzięczni«, ponieważ z całą mocą chcemy pokazać, że Papież Polak jest ważną postacią dla wielu z nas i jesteśmy mu wdzięczni za to, ile uczynił dla Kościoła krakowskiego oraz powszechnego, dla Polski i świata, ale też dla każdego z nas" – czytamy w komunikacie Archidiecezji Krakowskiej.

"Zachęcamy również do dzielenia się w mediach społecznościowych swoim świadectwem, o tym, za co wdzięczni jesteśmy Ojcu Świętemu. Akcji towarzyszy hasztag #WdzięczniJP2" – poinformowała kuria.

Atak na papieża

Ostatnio lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach.

Stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż zatytułowany "Franciszkańska 3". Autorzy usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży.

Wielu komentatorów zarzuca TVN24 nierzetelność i chęć uderzenia w papieża za wszelką cenę. Poza tym, historycy wskazują na brak zgodności przedstawionych informacji ze stanem faktycznym.

