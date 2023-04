"To grozi utratą kontroli". Abp Gądecki powołuje się na Elona Muska

W homilii wygłoszonej podczas mszy św. w katedrze w Poznaniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki podkreślił, że Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia i tej zasady nie może zakwestionować żadne ludzkie osiągnięcie.

Duchowny w tym kontekście nawiązał do rozwoju sztucznej inteligencji, który uznał za" ogromny potencjał dla ludzkości"

- Zostanie on jednak dobrze wykorzystany tylko wtedy, gdy ci, którzy rozwijają te techniki, zachowają konsekwentnie wolę działania w sposób etyczny i odpowiedzialny. Jeśli rozwój sztucznej inteligencji ma służyć dobru ludzkości, to jego podstawowym kryterium musi być godność osoby ludzkiej - podkreślał.

Abp Gądecki powołał się na Muska

W czasie homilii duchowny mówił iż o zagrożeniach związanych z postępem technologicznym. Nawiązał przy tym do głośnej sprawy listu Elona Muska i innych inżynierów i przedsiębiorców, którzy apelowali o wstrzymanie prac.

- Ostatnio setki biznesmenów, inwestorów i ekspertów od sztucznej inteligencji - w tym także Elon Musk - wezwało we wspólnym liście do natychmiastowego wstrzymania szkolenia systemów sztucznej inteligencji potężniejszych niż GPT-4 na co najmniej pół roku. Przesłanie tego listu jest proste - obserwując obecny wyścig zbrojeń - nikt nie jest w stanie przewidzieć konsekwencji podobnych działań - powiedział metropolita.

Hierarcha ostrzegał również, że niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji grozi zalewem dezinformacji, masową automatyzacją pracy, a nawet "zastąpieniem ludzi przez maszyny i utratą kontroli nad cywilizacją".

GPT-4 to najnowszy uczący się model, który powstał w amerykańskim laboratorium "OpenAI" (otwarta sztuczna inteligencja). Na stronie firmy czytamy, że ten model "wykazuje wydajność na poziomie człowieka w różnych profesjonalnych i akademickich testach porównawczych". W ostatnich dniach o wstrzymanie prac nad sztuczną inteligencją apelował m.in. Elon Musk.

