Święta w cieniu wojny. Wyjątkowe życzenia pary prezydenckiej

W niedzielę rano na profilu Andrzeja Dudy opublikowano nagranie z życzenia od prezydenta Polski oraz pierwszej damy.

– Szanowni państwo, drodzy rodacy w kraju i za granicą, z okazji Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Niech to wspomnienie zwycięstwa życia nad śmiercią i dobra nad złem przyniesie nam wszystkim nadzieję i nowe siły. Niech w polskich domach w kraju i za granicą zagości uroczysta świąteczna atmosfera pełna pokoju, rodzinnego szczęścia i harmonii – zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

Z kolei pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda stwierdziła, że święta to czas spotkań z bliskimi i pielęgnacji pięknych tradycji wielkanocnych. – Niech i one wzmacniają więź między pokoleniami i przywiązanie do naszego dziedzictwa – mówiła.

– Święta Zmartwychwstania Pańskiego upamiętniają początek zupełnie nowego rozdziału w historii ludzkości, przynoszą nadzieję, której potrzebujemy zawsze, ale szczególnie właśnie teraz, w obecnym czasie – mówił prezydent.

Święta w cieniu wojny

Pierwsza dama nawiązała również do wojny rosyjsko-ukraińskiej. – W tym czasie okazujemy innym szacunek i ofiarujemy życzliwy uśmiech. Pomnażamy dobro, które zbliża nas ku sobie. Są to także już drugie wiosenne Święta, które przeżywamy razem z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, ofiarami rosyjskiej agresji. Niech ten świąteczny czas przyczyni się do umocnienia naszej solidarnej więzi – mówiła.

– Jak co roku, szczególnie serdeczne życzenia przekazujemy żołnierzom, funkcjonariuszom oraz pracownikom wszystkich służb i instytucji, a także przedsiębiorstw, dzięki którym święta upływają nam spokojnie. Serdecznie dziękujemy za oddanie i sprawność, z jakimi wykonują państwo swoje odpowiedzialne zadania – dodał następnie prezydent Duda.

