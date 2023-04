"Zachowanie Jezusa było rewolucyjne"

"Po zmartwychwstaniu Jezus objawił się na kobietom jako pierwszym. Co więcej, kazał im iść do apostołów i przekazać, że On żyje. Jedną z tych kobiet była Maria Magdalena, która w tradycji kościołów wschodnich jest nazywana Apostołką Apostołów właśnie dlatego, że to ona przekazała im wiadomość o Zmartwychwstaniu Jezusa" – wskazuje ks. dr Paweł Rytel-Andrianik.

"Według tradycji jerozolimskiej Jezus objawił się po swoim zmartwychwstaniu także swej Matce. Na pamiątkę tego w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego, w kaplicy franciszkanów, jest płaskorzeźba przedstawiająca spotkanie Zmartwychwstałego z Maryją. Opisu tego spotkania nie znajdziemy w czterech ewangeliach Pisma Świętego. Mówi się, że Ziemia Święta jest piątą Ewangelią, dlatego że ukazuje to, co nie zostało zapisane w pierwszych czterech" – czytamy.

Wicedyrektor Centrum Heschela KUL zaznacza, że kobiety otrzymały zadanie, aby świadczyć o tym, że Jezus zmartwychwstał. "Było to rewolucyjne. W świecie starożytnym na Bliskim Wschodzie, także w kulturze semickiej, kobiety nie były brane pod uwagę jako świadkowie w sądzie. A mimo to Jezus właśnie kobietom powierza zadanie świadczenia o Jego zmartwychwstaniu, czyli najważniejszą informację, bez której próżna byłaby nasza wiara" – podkreśla kapłan.

"Po drugie, w czasach Jezusa nie było czegoś takiego jak nauczanie przez kobiety. Tymczasem Jezus posyła kobiety, aby one nauczały, i to o zmartwychwstaniu. Co więcej, aby poszły nawet do apostołów. W tym kontekście warto podkreślić, że taka postawa Jezusa nie była 'tylko od święta'. On przez całe życie bardzo cenił kobiety i używał terminologii wskazującej na równość mężczyzn i kobiet. Jednym z najciekawszych i najmocniejszych Jego wyrażeń jest określenie kobiety jako 'córki Abrahama' (Łk 13, 16). Takie wyrażenie nie występuje w żadnym innym miejscu w Biblii; jest tam tylko mowa o 'synach Abrahama'" – czytam.

"Jezus ufał kobietom"

"Skąd taka postawa Jezusa? Mógł przecież objawić się jako pierwszym apostołom albo kapłanom w świątyni jerozolimskiej, lub dużej grupie ludzi. Jednak on wybrał kobiety jako pierwsze. Jezus po prostu ufał kobietom i chciał przez to oddać im należne miejsce w społeczeństwie. Co więcej, powierzył im ważną misję w rodzącym się Kościele: świadków swego Zmartwychwstania oraz „apostołek apostołów". Przez swoją postawę, uczy nas szacunku do kobiet i dostrzegania ich ważnej roli we wspólnocie wierzących. Odchodząc do Ojca w niebie, Jezus dał na ziemi przykład nam, mężczyznom, jak należy traktować kobiety" – podsumowuje ks. dr Paweł Rytel-Andrianik.

