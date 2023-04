"By Zmartwychwstanie przyniosło spokój". Premier składa życzenia z okazji prawosławnej Wielkanocy

Prawosławni i wierni innych obrządków wschodnich rozpoczęli w niedzielę obchody Świąt Wielkanocnych.

Zarówno Kościoły wschodnie, jak i zachodnie świętują Wielkanoc w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. Chrześcijanie wschodni dodają do tego jeszcze jeden warunek: Święta Zmartwychwstania Pańskiego nie mogą wypaść wcześniej niż żydowska Pascha, czyli wiosenne zrównanie dnia z nocą. W efekcie zdarza się, że Wielkanoc obchodzi się wspólnie, ale bywa też tak, że różnica w dacie obchodów dochodzi do pięciu tygodni.

Życzenia od premiera Morawieckiego

"W dniu dzisiejszym prawosławni, grekokatolicy i inni wierni kościołów wschodnich obchodzą Wielkanoc. Życzę im, by te Święta były okazją do odnalezienia bliskości z rodziną, bliskimi i każdym, kto potrzebuje naszego wsparcia. By Zmartwychwstanie Pańskie przyniosło spokój i wiarę w lepsze jutro, napełniło nasze serca nadzieją oraz było źródłem siły i radości! Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie pokój i nadzieję całemu światu. Wesołego Alleluja!" – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Życzenia od pary prezydenckiej

Wcześniej życzenia złożyła para prezydencka. – W radosnym, świątecznym czasie Paschy Chrystusowej serdecznie pozdrawiamy wszystkich duchownych i wiernych Kościoła prawosławnego, Kościoła greckokatolickiego oraz innych Kościołów wschodnich w naszym kraju. Proszę przyjąć najlepsze życzenia wielkanocne – mówił na nagraniu prezydent Andrzej Duda.

– Święta Wielkiej Nocy krzepią serca, napełniają ufnością, przynoszą pokój. Niech paschalne przesłanie o zmartwychwstaniu – o zwycięstwie dobra nad złem – będzie dla nas wszystkich źródłem duchowej siły i niech łączy nas w solidarną wspólnotę – oznajmiła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

