Hindusi apelują o bojkot chrześcijan. "Nie kupujcie u nich"

Mniejszości religijne w indyjskim stanie Chhattisgarh w środkowo-wschodnich Indiach sprzeciwiają się kampanii pod hasłem „Nie kupuj od chrześcijan i muzułmanów”. Według informacji azjatyckiej agencji UCAN, w petycjach kierowanych do różnych władz domagają się oni podjęcia działań przeciwko hinduskim ekstremistom inicjującym wezwanie do bojkotu. Rzecznik Inter-Denominational Church Fellowship, do którego należy 18 grup chrześcijańskich, powiedział, że odpowiedzialne władze obiecały zbadanie sprawy.

Bojkot chrześcijan

W apelu hinduistyczni twardogłowi zażądali, by właściciele sklepów ich własnego wyznania umieścili na swoich sklepach znaki z napisem „Własność hinduska”. W rozmowie z UCAN jeden z właścicieli chrześcijańskich skarżył się, że od czasu wezwania do bojkotu przestali u niego kupować dotychczasowi stali klienci.

Rządzony przez świecką Partię Kongresową stan Chhattisgarh wybiera w tym roku nowy parlament regionalny. Hinduska nacjonalistyczna Indyjska Partia Ludowa (BJP) ma nadzieję na powrót do władzy w stolicy stanu, Raipur, po ciężkiej porażce w wyborach w 2018 roku.

Chrześcijanie stanowią mniej niż dwa procent wśród 30-milionowej, przeważnie hinduistycznej ludności stanu Chhattisgarh. Większość chrześcijan, to członkowie rdzennych plemion, które w Indiach są dyskryminowaną mniejszością.

Dramatyczne dane ws. prześladowań chrześcijan

Na trwające na świecie prześladowania chrześcijan i wyznawców innych religii z powodu ich wiary zwrócił uwagę Watykan na forum ONZ.

– W ostatnich latach wzrosła przemoc i środki represji. Wierzącym często odmawia się prawa do wyrażania i praktykowania swojej wiary, nawet wtedy, gdy nie zagraża to bezpieczeństwu publicznemu lub nie narusza praw innych osób – powiedział nuncjusz apostolski abp Fortunatus Nwachukwu, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, podczas 52. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie. – Z powodu prześladowań cierp dziś co siódmy chrześcijanin – powiedział abp Nwachukwu.

