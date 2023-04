Marsz dla Życia w Szczecinie. Ks. Kancelarczyk: Zachęcam do włączenia się w cywilizację życia

W tym roku kolejny raz ulicami Szczecina przejdzie największy w kraju Marsz dla Życia.

– Idea Marszu jest zapisana w encyklice "Evangelium vitae" Jana Pawła II. Ojciec Święty zachęca w niej do wyjścia na zewnątrz z ideą wartości życia. Dlatego co roku zbieramy się, by wspólnie iść w świat, z tym pozytywnym przesłaniem. Marsze odbywają się na terenie całej Polski, w różnych terminach. Szczeciński jest w tym roku pierwszy, zawsze organizujemy go dwa tygodnie po Świętach Wielkanocnych – mówi w rozmowie z KAI ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek, organizator Marszu dla Życia.

– Zachęcam wszystkich, którzy poczuwają się do włączenia w cywilizację życia, do uczestnictwa w Marszu dla Życia. Choć w Polsce jeszcze nie jest najgorzej, ważne, by nie zaślepił nas optymizm, bo zagrożenia są stale obecne. Nie zapominajmy, że potrzebne jest działanie u podstaw przez wychowanie nowego pokolenia, wskazanie im właściwej drogi, co niestety w ostatnich latach szwankuje – zaznacza szczeciński kapłan.

"Wspieramy życie na każdym etapie"

Ks. Kancelarczyk mówi, że podczas Marszu uczestnicy będą zachęcani do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. – Odbędzie się również zbiórka pieniędzy na osoby u kresu swojego życia, przebywające w hospicjum. Także widać, że wspieramy życie na każdym jego etapie, od poczęcia i urodzenia, aż do śmierci – mówi prezes Fundacji Małych Stópek.

– To hasło związane z nauczaniem Jana Pawła II, zainspirowane tegorocznym Dniem Papieskim, któremu będzie towarzyszyła ta sama dewiza, pomagająca uświadomić wielką potrzebę troski i budowania przestrzeni dla życia. Ojciec Święty przypominał także, że istnieje druga strona medalu – cywilizacja śmierci, której niestety również coraz częściej doświadczamy – zaznacza ks. Tomasz Kancelarczyk z rozmowie z KAI.

