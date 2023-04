Papież: Podziały ranią Kościół

Papal Foundation finansowo wspiera działalność Ojca Świętego i różnych dzieł Kościoła. W swoim wystąpieniu papież przypomniał, że podczas Ostatniej Wieczerzy to właśnie Piotrowi powierzył Pan Jezus misję utwierdzania braci w wierze i bycia widzialnym znakiem jedności Kościoła.

Papież: Diabeł jest specjalistą od walki z jednością

Franciszek zauważył, że w tej misji uczestniczą też wszyscy, którzy, tak jak Papal Foundation, na różne sposoby wspierają papieża w jego posłudze. Powinno im więc również zależeć na umacnianiu jedności Kościoła.

– Widzimy niestety, że również w naszych czasach jedność Kościoła jest raniona przez podziały. To diabeł jest specjalistą od walki z jednością, tak, to jego specjalność! Podziały są często spowodowane przez wpływy ideologii i ruchów, które mają niekiedy dobre intencje, lecz ostatecznie przyczyniają się do wzniecania stronnictw i krytyki. Każdy umacnia się w poczuciu wyższości, gdy chodzi o to, w jaki sposób należy praktykować wiarę – analizował papież.

– Jest to tym poważniejsze, że stosuje się terminologię światową, przede wszystkim o charakterze politycznym, kiedy jest mowa o Kościele czy samej wierze – dodał ojciec święty.

Franciszek przypomniał, że "św. Paweł przestrzegał rodzący się Kościół przed takimi czynnikami podziałów, w których mówi się w sposób powierzchowny bądź całkowicie odrzuca się naturę Kościoła jako jedności w różnorodności, jedności bez ujednolicania". Wskazał że "tym, który tworzy taką jedność bez jednolitości, jedynym, który potrafi to zrobić, jest Duch Święty".

Franciszek przyznał też, że członkowie Papal Foundation, kierując się szczerą wiarą i pragnieniem wspierania innych, wznoszą się ponad takie sekciarskie podziały. Umacniają oni jedność poprzez coroczne dary finansowe, różnorodne programy stypendialne, które udzielają istotnego wsparcia, bez uprzedzeń i dyskryminacji, barciom i siostrom na całym świecie.

Czytaj też:

Były kardynał McCarrick stanie przed sądem w WisconsinCzytaj też:

Papież: Niech Igrzyska Olimpijskie będą świętem sportu łączącym ludzi