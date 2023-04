Papież Franciszek przyjmie premiera Ukrainy

Będzie to drugie spotkanie ukraińskiego polityka z papieżem, a pierwsze od pełnoskalowej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Pierwsza papieska audiencja dla Denysa Szmyhala miała miejsce 25 marca 2021 roku.

Zdaniem redaktorów blogu Il Sismografo, to spotkanie w przededniu wizyty Ojca Świętego na Węgrzech będzie ważne i może być bardzo pomocne w utrzymaniu otwartych kanałów humanitarnych. Trudno natomiast oczekiwać, aby rozmowy te miały znaczenie decydujące o pokoju w Europie. Włoskie media podkreślają, że ukraińskie spojrzenie na konflikt wojenny, w który kraj ten został wciągnięty przez inwazję Kremla, różni się od spojrzenia papieża Franciszka i jego dyplomacji.

W sprawach zasadniczych między stronami istnieją fundamentalne różnice zdań – uważają obserwatorzy problematyki watykańskiej.

Oburzenie na Ukrainie po Drodze Krzyżowej w Koloseum

Wyrazem tych "różnic" może być fakt, iż Watykan postanowił zestawić świadectwa ukraińskich i rosyjskich nastolatków podczas Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Podobna sytuacja wywołała już kontrowersje w zeszłym roku. Obywatele Ukrainy i Rosji napisali rozważania do dziesiątej stacji (Jezus z szat obnażony). Krzyż niósł młody człowiek, uchodźca z Ukrainy, w otoczeniu ukraińskich dzieci, które znalazły schronienie we Włoszech. Wszyscy mieli na szyi przewiązane opaski w barwach narodowych Ukrainy.

"W zeszłym roku tata i mama zabrali mnie i mojego młodszego brata do Włoch, gdzie od ponad 20 lat pracuje nasza babcia. Wyjechaliśmy z Mariupola w nocy. Na granicy żołnierze zatrzymali mojego ojca i powiedzieli mu, że musi zostać na Ukrainie, żeby walczyć. Dalej jechaliśmy autobusem jeszcze przez dwa dni. Po przybyciu do Włoch, byłem smutny. Czułem się odarty ze wszystkiego: zupełnie nagi. Nie znałem języka i nie miałem przyjaciół" – relacjonował Ukrainiec.

"Babcia bardzo się starała, żebym poczuł się szczęśliwy, ale ja tylko mówiłem, że chcę wrócić do domu. W końcu moja rodzina postanowiła wrócić na Ukrainę. Tutaj sytuacja nadal jest trudna, ze wszystkich stron toczy się wojna, miasto jest zniszczone. Ale w sercu wciąż mam tę pewność, o której mówiła mi babcia, gdy płakałem: «Zobaczysz, że wszystko minie. I z pomocą dobrego Boga wróci pokój»" – napisał Ukrainiec.

"Ja natomiast jestem rosyjskim chłopcem... Podczas gdy to mówię, to prawie czuję się winny, ale jednocześnie nie rozumiem dlaczego i czuję się podwójnie źle. Obdarty ze szczęścia i marzeń na przyszłość. Od dwóch lat widzę płaczącą babcię i mamę. List doniósł nam o śmierci mojego starszego brata, do dziś pamiętam go w dniu jego 18. urodzin, uśmiechniętego i jaśniejącego jak słońce, a wszystko to zaledwie kilka tygodni przed naszym wyjazdem w daleką podróż" – przekazał Rosjanin.

