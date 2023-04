Węgry: Ponad 10 tys. młodych na spotkaniu z papieżem

To jeden z głównych punktów zbliżającej się trzydniowej wizyty papieskiej na Węgrzech: ponad 10 tys. młodych ludzi zgromadzi się w sobotę w hali im. László Pappa w Budapeszcie na spotkaniu z papieżem Franciszkiem. „Młodzi ludzie ze wszystkich diecezji na Węgrzech przyjadą w tym celu do Budapesztu pociągiem i autobusem - powiedział węgierski biskup ds. młodzieży Ferenc Palánki.

Papież Franciszek na Węgrzech

Jak informuje portal internetowy "Magyar Kurir", na zaplanowanym na popołudnie spotkaniu młodzieży czterech młodych wiernych, w tym student i młodzi grekokatolicy, zwrócą się do papieża ze świadectwami. Franciszek wygłosi następnie przemówienie i odmówi modlitwę Ojcze Nasz z tysiącami młodych ludzi.

Wokół właściwego spotkania z papieżem będzie miał miejsce bogaty program wprowadzający. Jak podają organizatorzy, zostaną wyświetlone klipy filmowe z życia papieża Franciszka, będą wspólne modlitwy i pieśni, w tym oficjalna pieśń wizyty papieskiej: "Camino - Chrystus naszą przyszłością". Nawet po opuszczeniu przez papieża areny sportowej program dla młodzieży będzie kontynuowany poprzez „uwielbienie, chwałę i śpiew”.

"Całość jest przesiąknięta duchowością i atmosferą modlitwy" - wyjaśnił bp Palánki. Podobne spotkanie odbyło się już w tym samym miejscu podczas 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w 2021 r. w Budapeszcie. "Dla młodych było to szczególne, niezapomniane przeżycie. Nie jest łatwo ująć w słowa przeżyte tam doświadczenia duchowe. Trzeba je przeżyć i mam nadzieję, że uczestnicy doświadczą ich i tym razem" – powiedział biskup.

Bp Palánki jest ordynariuszem diecezji Debreczyn-Nyíregyháza, a także przewodniczącym Komisji ds. Młodzieży Konferencji Episkopatu Węgier. „Chcę porozmawiać z papieżem m.in. o tym, że od młodych ludzi zależy przyszły przekaz wiary chrześcijańskiej oraz jej kultury i tradycji” - powiedział i dodał: "To jest bardzo ważne i wielka odpowiedzialność młodzieży".

"Jest wielu młodych ludzi, którzy chcą się modlić z Franciszkiem. Przygotowujemy się do tego spotkania czytając 'Christus vivit', adhortację apostolską papieża skierowaną do młodzieży" - powiedział portalowi "Vatican News" ks. Kornél Fábry, dyrektor Krajowego Instytutu Duszpasterskiego na Węgrzech. Na spotkanie młodzieży w László Papp Arena przybędzie wielu młodych ludzi z parafii, ale także z uniwersytetów. Młodzi wierni będą obecni także na innych punktach programu wizyty papieża, na przykład na ostatnim wydarzeniu przed podróżą powrotną Franciszka do Rzymu, w niedzielę po południu na Uniwersytecie Pétera Pázmány'ego.

„Kościół na Węgrzech jest bardzo zaangażowany w duszpasterstwo rodzin i młodzieży” - powiedział ks. Fábry i dodał: „W coraz bardziej świeckim kontekście podejmuje się wysiłki na rzecz dialogu między pokoleniami i kultury troski, aby przeciwdziałać tendencjom społeczeństwa do wyrzucania pieniędzy”.

Podkreślił, że ważnym zadaniem duszpasterskim jest promowanie jedności między młodymi i starszymi pokoleniami. "Na Węgrzech różne pokolenia w rodzinie nie mieszkają już razem. Na wsi są duże domy, w których kiedyś wszyscy mieszkali razem. Dziś jest to bardzo rzadkie. Mimo to w naszych kościołach promujemy dialog między młodymi i starszymi" – powiedział duchowny.

