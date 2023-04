Peru: Biskupi zaniepokojeni kryzysem migracyjnym na granicy z Chile

W apelu do władz i społeczeństwa proszą, by nie odmawiać pomocy humanitarnej i traktować ludzi z godnością, do której mają prawo – poinformował portal Vatican News.

W swoim przesłaniu z 29 kwietnia biskupi podkreślili, że godność każdego człowieka jest nienaruszalna, a jej obrona jest zadaniem Kościoła. W tym duchu zaapelowali też do stróżów prawa na granicy Peru i Chile, aby wykonując swoje obowiązki mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa narodowego, "zawsze szanowali godność migrantów, zwłaszcza dzieci, osób starszych i kobiet".

Zwracając się do migrantów, którzy przybywają na granicę w poszukiwaniu lepszej przyszłości, biskupi wezwali ich do "unikania aktów przemocy i prowokacji, które wywołują reakcję dalszej przemocy ze strony innych, w tym funkcjonariuszy organów ścigania". Przemoc nie może być tolerowana "niezależnie od tego, skąd pochodzi" – stwierdzili przedstawiciele Kościoła.

Niespokojnie na granicy

W ostatnich dniach pojawiło się wiele doniesień o starciach na granicy peruwiańsko-chilijskiej. Peruwiańskie siły bezpieczeństwa uniemożliwiły migrantom wjazd do kraju, uzasadniając to brakiem oficjalnych dokumentów. Wielu z nich to Wenezuelczycy, z których część drogę powrotną do ojczyzny pokonuje pieszo. Sytuacja mocno się pogorszyła 27 kwietnia, kiedy wielu migrantów próbowało przedrzeć się przez granicę, także stosując przemoc.

"Rozumiemy, że ze względu na sytuację polityczną w ich kraju migranci wenezuelscy są zmuszeni do masowego opuszczania swojej ojczyzny" – napisali w swoim oświadczeniu biskupi, odnosząc się do trudnej sytuacji Wenezuelczyków. Podkreślili, że każdy rząd na świecie, ale szczególnie "bratnie kraje Ameryki Łacińskiej", muszą więc traktować migrantów w granicach prawa i szanować ich prawa, "ale także zasady migracji obowiązujące w poszczególnych krajach oraz bezpieczeństwo granic, aby zachować klimat pokoju między narodami".

Do autorytetów Peru oraz Chile biskupi zwrócili się też z prośbą "o podjęcie niezbędnych starań oraz skutecznych środków, prowadzących do rozwiązania tego trudnego procesu migracyjnego". Poprosili też o "pilną pomoc humanitarną, która złagodzi potrzeby migrantów".

