Arcybiskup Jędraszewski wypowiedział te słowa podczas Mszy św. sprawowanej dla Polonii w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski, odnosząc się do wizji z Apokalipsy św. Jana, zwrócił uwagę na znak wielkiego zła walczący z Bogiem i tymi, którzy w Niego uwierzyli. Wskazał także na wielki znak zwycięstwa Kościoła i Maryi. – Ostateczny triumf należy do Chrystusa i tych, którzy Jemu zawierzyli – mówił metropolita krakowski dodając, że Jezus umierając na krzyżu, zwyciężał. Z wysokości krzyża obdarował też Kościół Swoją Matką. Między Maryją a uczniami nawiązała się szczególna więź.

– Uczyli się wierności, mocy i siły doświadczając Jej błogosławionej obecności i prawdziwie matczynego wsparcia – dodawał arcybiskup zaznaczając, że tak jest od początków Kościoła przez całą jego historię do dziś. – Im bardziej nasilają się momenty zła, prześladowań i cierpień, tym bardziej dzieci Kościoła uciekają się do Jej matczynego wstawiennictwa, by szukać u Niej pomocy i wsparcia – podkreślał.

Abp Jędraszewski: Nie zginiemy, jeśli będziemy sługami Maryi

W tym kontekście metropolita wskazał na dzieje narodu polskiego – m.in. na zwycięską obronę Jasnej Góry przed „potopem szwedzkim”, której owocem były śluby Jana Kazimierza; konfederację barską w obronie wiary i niepodległości Rzeczpospolitej skierowaną przeciwko protektoratowi Imperium Rosyjskiego; Konstytucję 3 maja. Arcybiskup przywołał „Pieśń konfederatów barskich” Juliusza Słowackiego, w której przypomniane jest duchowe zobowiązanie Polaków do trwania przy Bogu, przy Chrystusie i przy Matce Najświętszej. Metropolita zaznaczył, że Polacy wierni tej tradycji w 1918 roku odzyskali niepodległość, a papież, na prośbę polskich biskupów, ustanowił święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w którym spotkały się dwa wielkie wydarzenia – śluby lwowskie z 1656 roku i ogłoszenie Konstytucji 3 maja z 1791 roku.

Nie zginiemy, jeśli będziemy sługami Maryi. Nie ulegniemy królom chcącym pozbawić nas suwerenności, jeśli będziemy mieli świadomość, że „u Chrystusa my na ordynansach” – mówił arcybiskup podkreślając, że to dzięki temu Polacy nie ulegli podczas II wojny światowej, a potem w czasie komuny w Polsce.

Po Mszy św. przedstawiciele rzymskiej Polonii złożyli arcybiskupowi życzenia z okazji 50-lecia święceń kapłańskich. W liturgii wzięli udział m.in. ambasadorowie Polski we Włoszech i przy Stolicy Apostolskiej.

