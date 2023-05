Zaatakował grupę wiernych na ulicy. Modlili się o powstrzymanie procederu aborcji

W piątek 5 maja ok. godziny 17:00 doszło do napadu na uczestników publicznej modlitwy różańcowej o powstrzymanie procederu aborcji, zorganizowanej w Elblągu przez Fundację Pro-Prawo do Życia. Akcja modlitewna odbywała się na rogu ulic Ogólnej i płk. Dąbka, niedaleko wejścia do centrum handlowego.

Atak na katolików

Agresywny, zamaskowany mężczyzna napadł dzisiaj na uczestników publicznej modlitwy różańcowej, która odbywała się na rogu ulic Ogólnej i płk. Dąbka w Elblągu. Organizatorzy modlitwy proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy.

W trakcie trwania zgromadzenia do modlących się osób podszedł zamaskowany i bardzo agresywny mężczyzna. Zniszczył on transparenty trzymane przez uczestników różańca i zaczął w wulgarnych słowach ubliżać modlącym się. Gdy organizator akcji modlitewnej próbował go powstrzymać, napastnik rzucił się na niego i wywiązała się szarpanina, w trakcie której koordynator różańca doznał obrażeń ręki. Napastnik groził również w obelżywych słowach organizatorowi modlitwy, sugerując że go pobije. Po kilku chwilach agresor oddalił się w stronę pobliskiego supermarketu.

Kim był sprawca?

Fundacja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy. Mężczyzna był wysoki i szczupły. Ubrany był w kominiarkę, ciemną kurtkę, dżinsowe spodnie i charakterystyczną, żółtą bluzę z kapturem. Osoby, mogące rozpoznać napastnika proszone są o kontakt z Fundacją.

„Aborcja to brutalne morderstwo. Ludzie, którzy aborcję wspierają, gotowi są napadać także tych, którzy już się urodzili, aby zagłuszyć mówienie prawdy o aborcji i zastraszyć tych, którzy modlą się o powstrzymanie tego zjawiska w Polsce. Mam nadzieję, że organy ścigania szybko znajdą napastnika i pociągną go do odpowiedzialności karnej” – mówi Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji Pro-Prawo do Życia.

Sprawa została już zgłoszona na policję. Pomimo nasilających się ataków, fundacja zapowiada organizację kolejnych publicznych modlitw różańcowych w Elblągu, połączonych z akcjami informacyjnymi na temat konsekwencji aborcji.

