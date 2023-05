Krytyka aborcji i LGBT. Paryż: Prestiżowa szkoła katolicka oskarżona o homofobię

Decyzja ta jest skutkiem pojawienia się w mediach oskarżeń o wypaczenia "seksistowskie, homofobiczne i autorytarne" na terenie tej placówki. W swoim programie przedstawia ona światopogląd katolicki, w tym w odniesieniu do drażliwych kwestii etyki seksualnej i tożsamości płciowej.

Nadzór Generalny ds. Edukacji, Sportu i Badań Naukowych otrzymał od Ministra Edukacji wniosek o przeprowadzenie dochodzenia administracyjnego w sprawie prywatnego liceum Stanislas w Paryżu. Decyzja ta pojawia się po publikacji artykułów prasowych wskazujących na oskarżenia o "wypaczenia homofobiczne, seksistowskie i autorytarne". Dyrektor szkoły Frédéric Gautier zareagował stanowczo, broniąc w komunikacie prasowym "tradycji edukacyjnych" szkoły i przypominając o zaufaniu władz kościelnych, nauczycieli i rodzin zespołu szkół Stanislas. Ich tradycja sięga ponad dwustu lat, a ich nazwa jest wyrazem hołdu dla króla Polski, a następnie księcia Lotaryngii Stanisławowa Leszczyńskiego, pradziadkowi Ludwika XVIII.

Przeprowadzono przesłuchania

Władze oświatowe przesłuchały kierownictwo szkoły, kierownictwo diecezji paryskiej, dyrekcji szkoły, związków zawodowych i przedstawicieli rodziców. Planowane są również przesłuchania nauczycieli i uczniów kolegium i liceum. Zaapelowały także o składanie świadectw do wszystkich pracowników, nauczycieli a także do uczniów. Szkoła nie chce reagować na te zarzuty w trakcie trwania dochodzenia. "W czwartek 20 kwietnia przyjęliśmy czterech inspektorów generalnych w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy na temat przedmiotu śledztwa i przygotowania się do wizytacji, która będzie kontynuowana od 17 maja do 8 czerwca w postaci spotkań z członkami grona pedagogicznego" – czytamy na stronie internetowej placówki.

28 czerwca 2022 roku L'Express i inne media doniosły o „wszechobecnych seksistowskich, homofobicznych i autorytarnych obelgach w paryskim kolegium i liceum Stanislas, prywatnej katolickiej instytucji opisywanej jako najlepsze liceum we Francji. Doniesiono, że na terenie szkoły katolickiej apelowano do uczniów o skłonnościach homoseksualnych o zachowanie czystości, zachwalano też terapie dla osób o takich skłonnościach, których obecnie zakazuje francuskie prawo. Twierdzono, że "odkryliśmy wszystkie mechanizmy, które mogą doprowadzić uczniów do molestowania, a ofiary LGBTQI+ do popełnienia samobójstwa". Inne zarzuty dotyczyły potępiania przez katolicką szkołę aborcji na życzenie.

Dyrektor szkoły zapewnił, że usiłuje ona zwalczać wszelkie praktyki wychowawcze wymierzone w godność osób i sprzeczne z Ewangelią. Odrzucił fałszywe oskarżenia. Ubolewając, że media przeprowadziły wywiady z nielicznymi uczniami - około piętnastoma z około 1000 uczniów kończących każdego roku naukę w tej placówce, dyrektor bronił "zdecydowanych przekonań edukacyjnych", które stanowią tożsamość szkoły, w pełni uznawanej przez państwo i będącej "okrętem flagowym francuskiej edukacji". Zaznaczył, że doroczne wizyty inspektorów "poświadczają zgodność [nauczania] ze zobowiązaniami zawartymi w umowach". Podkreślił "niezłomne przywiązanie do całego nauczania Kościoła katolickiego, także w kwestiach, które mogą być niezrozumiałe dla niektórych współczesnych". – Nie jest to sensacyjna wiadomość dla rodzin, które dobrowolnie wybierają szkołę Stanisława. To nie może się niektórym nie podobać – zaznaczył.

