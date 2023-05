Hiszpania: Biskupi wzywają wiernych do modlitw o deszcz

Z powodu nasilającej się w Hiszpanii suszy w kilku diecezjach tego kraju prowadzone są regularne modlitwy w intencji opadów deszczu. Jednym z pierwszych hierarchów, który zapoczątkował apele o nabożeństwa w intencji ustania suszy jest ordynariusz archidiecezji Toledo Francisco Cerro. – Módlmy się z prawdziwą wiarą o opady. Prośmy o wodę, której brakuje w zbiornikach wodnych, na polach i jest nam potrzebna do życia – powiedział duchowny.

Na początku maja także biskupi ogarniętej suszą Andaluzji, na południu kraju, poprosili lokalne wspólnoty parafialne o kierowanie do Boga próśb w tej intencji. W liście do parafii napisali, że Hiszpania znalazła się w okolicznościach ekstremalnej suszy. "Musimy zwracać się do Boga i Najświętszej Maryi Panny o ten tak bardzo potrzebny nam dziś deszcz" – napisali w liście do wiernych andaluzyjscy biskupi.

Problemy w Katalonii

Od kwietnia nabożeństwa w intencji opadów prowadzone są również na terenie Katalonii. Poprosił o nie ordynariusz archidiecezji Barcelony kardynał Josep Omella. Dodał, że brak wody, który dziś dotyka głównie rolników i ludzi żyjących na wsi prędzej czy później odbije się też na życiu mieszkańców miast.

Ogarnięta brakiem deszczu Hiszpania znajduje się zdaniem meteorologów w sytuacji jednej z najpoważniejszych w historii tego kraju suszy. W porównaniu do minionych dekad poziom wód w większości rzek jest aktualnie mniejszy o 75 proc. Z kolei poziom wilgotności terenu na głębokości 0-40 cm jest bliski zeru. Susze są faktem m.in. w Katalonii. – Są typowe dla śródziemnomorskiego klimatu Katalonii – powiedział CNN Albert Ruhi, biolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Jednak obecna susza jest najpoważniejszą na przestrzeni ostatnich 100 lat. W marcu kraj odnotował zaledwie 36 proc. średnich miesięcznych opadów, co czyni go drugim najbardziej suchym marcem w tym stuleciu.

