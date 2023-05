Nigeria: Ksiądz zaprzysiężony na gubernatora

W niedzielę ordynariusz diecezji Katsina-Ala odprawił Mszę dziękczynną w katedrze w Makurdi.

W homilii bp Isaac Bundepuun Dugu stwierdził, że dzień 29 maja 2023 roku stanowi „narodziny nowego świtu” dla mieszkańców Benue, głównie dla „klasy średniej i młodzieży”, którzy masowo głosowali na ks. Alię. „Nie rozczaruj ich. Mieszkańcy Benue są przekonani, że będziesz po prostu ich gubernatorem, wystarczająco wczuwającym się, aby zrozumieć, rozpoznać i współczuć cierpieniom, zmaganiom i wyzwaniom, z którymi borykają się na co dzień” – przestrzegł hierarcha.

Dodał, że po nowym gubernatorze oczekuje się „nowego oddechu”, który „przenika i zaraża wszystkie organy i struktury władzy: instytucje publiczne, rynek pracy, politykę, bezpieczeństwo i wiele innych”. „Twoja administracja powinna bronić podstawowych praw wszystkich. Godność każdej osoby ludzkiej, szczególnie ubogich, zepchniętych na margines, potrzebujących, przesiedlonych (…) nie może być w żaden sposób naruszana” – podkreślił bp Dugu.

Aby móc zostać szóstym z kolei demokratycznie wybranym gubernatorem Benue, 57-letni ks. Alia musiał przestać wypełniać posługę kapłańską. W maju ubiegłego roku został zawieszony w publicznym pełnieniu czynności kapłańskich przez swego ordynariusza, bp. Williama Avenyę z diecezji Gboko. Hierarcha wyjaśnił, że Kościół nie zezwala duchownym na zaangażowanie w politykę w ramach partii politycznych, gdyż jest to „sprzeczne z powołaniem” kapłańskim. Tymczasem duchowny stanął wówczas do prawyborów kandydata na gubernatora z ramienia jednej z dwóch głównych nigeryjskich partii – All Progressives Congress. Był jednym z 12 kandydatów aspirujących do jej nominacji na kandydata na urząd gubernatora. Na swym plakacie wyborczym umieścił hasło „Divine mandate” (Boski mandat). Bp Avenya poinformował, że zawieszenie ks. Alii w czynnościach kapłańskich nastąpiło „po serii upomnień”, jakie otrzymał.

Kolejny ksiądz-gubernator

Popularność tego duchownego, który jest jednocześnie doktorem etyki biomedycznej, ma związek z organizowanymi przez niego Mszami św. z modlitwami o uzdrowienie chorych.

Jest on drugim kapłanem, który został gubernatorem Benue. Pierwszym był ks. Moses Orshio Adasu, wybrany w styczniu 1992 roku z ramienia Partii Socjaldemokratycznej. Pełnił tę funkcję do listopada 1993 roku, gdy generał Sani Abacha przejął władzę w kraju po wojskowym zamachu stanu.

