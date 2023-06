Koniec katastroficznych pseudoobjawień?

13 kwietnia powołano w Watykanie do życia nową instytucję – Obserwatorium ds. objawień i zjawisk mistycznych związanych z Maryją. Jednostka podlega Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej. Na jej czele stanął dotychczasowy szef Akademii, franciszkanin, o. Stefano Cecchin. Obserwatorium ma zająć się całym spektrum zjawisk nadprzyrodzonych. W oficjalnym komunikacie wskazano na „analizę i interpretację” takich wydarzeń jak: objawienia, łzawienia, stygmaty czy wewnętrzne przesłania. Instytucja przebada zarówno trwające „objawienia”, jak i te, które już się zakończyły, ale co do których Kościół jeszcze się nie wypowiedział. Obserwatorium nie ma autorytetu orzekania o prawdziwości lub fałszu zjawień – ma co do zasady „pomagać diecezjom, biskupom, kapłanom i sanktuariom” w ich właściwym rozumieniu.

Z zakresu kompetencji nowej jednostki wynika jednak dość jednoznacznie, że odtąd żaden lokalny autorytet kościelny nie będzie mógł wypowiedzieć się na temat zjawień dokonujących się na podległym mu terenie bez konsultacji z Obserwatorium. Watykan przejmie tym samym ściślejszą kontrolę nad takimi fenomenami na całym świecie. Ojciec Cecchin mówił wprost, że jednym z celów Obserwatorium jest przyjrzenie się zwłaszcza tym z „objawień”, które „wzbudzają zamieszanie, szerzą apokaliptyczne i pełne niepokoju scenariusze, oskarżają papieża i Kościół”. To bardzo potrzebne, bo na świecie jest wiele takich zjawień, których treść zasadza się na krytyce Stolicy Apostolskiej, co wkładane np. w usta Maryi wiąże się ze skutecznym zachęcaniem do nieposłuszeństwa wobec uprawnionej władzy Kościoła; zwykle towarzyszy temu straszenie różnymi katastrofami, czasami przez całe lata. Przewodniczący Obserwatorium, informując o planach nowej jednostki, nie wskazał na żaden konkretny fenomen, ale wydaje się, że w tle znajdują się m.in. zjawienia z Trevignano Romano, popularne również w Polsce za sprawą działalności kilku środowisk, w tym wielu kapłanów.