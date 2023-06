Podano datę kolejnej pielgrzymki papieża. Gdzie uda się Franciszek?

W sobotę media podały treść oświadczenia dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruniego:

"Przyjmując zaproszenie Prezydenta Mongolii oraz władz kościelnych tego kraju, papież Franciszek odbędzie podróż apostolską do Mongolii od 31 sierpnia do 4 września bieżącego roku. Jej program i dalsze szczegóły zostaną opublikowane w nadchodzących tygodniach" – czytamy w komunikacie.

Jak wskazują komentatorzy, Franciszek będzie pierwszym papieżem odwiedzającym Mongolię. W tym liczącym 3 348 tys. mieszkańców kraju jest zaledwie kilkuset katolików.

Wizyta Franciszka na Węgrzech

Zaledwie kilka tygodni temu, pod koniec kwietnia, Ojciec Święty odwiedził Budapeszt, zawierzając Matce Bożej Węgry i Europę.

Przypomnijmy, że Franciszek jest drugim papieżem w czasach nowożytnych, który złożył wizytę duszpasterską na Węgrzech. Historycznie jednak pierwsza udokumentowana wizyta papieża u Węgrów sięga prawie 1000 lat wstecz. W 1052 r. św. Leon IX (1049-1054) przybył do Preszburga (Bratysławy), obecnie na Słowacji, który wówczas był częścią założonego kilkadziesiąt lat wcześniej Królestwa Węgier.

– Przezwyciężajmy ludzkie podziały, aby pracować razem w winnicy Pańskiej! – wzywał papież w trakcie pobytu w Budapeszcie. Zwracając się do kapłanów, Franciszek zaznaczył, że oczekuje się od nich miłosiernego spojrzenia, współczującego serca, które zawsze przebacza, które pomaga zaczynać od nowa, które akceptuje, a nie osądza, zachęca, a nie krytykuje, służy, a nie plotkuje.

– Taki jest Kościół, o jakim winniśmy marzyć: zdolny do wzajemnego słuchania, do dialogu, do troski o najsłabszych; gościnny dla wszystkich i odważny w niesieniu każdemu proroctwa Ewangelii – podkreślał Ojciec Święty.

