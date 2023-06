Moskwa. Patriarcha Cyryl apeluje o jedność narodową

Uroczystość odbyła się w soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie.

Hierarcha nawiązał do postaci czczonego w Cerkwi Rosyjskiej, św. Sergiusza z Radoneża. Przypomniał, że żył on w czasach podziałów i w ówczesnej sytuacji skonfliktowanych ze sobą księstw modlił się do Trójcy Świętej o przezwyciężenie podziałów. Podkreślił rolę tego żyjącego w XIV wieku mnicha, który był nauczycielem książąt, ludzi władzy i mnichów. Stał się ważną postacią zarówno dla Cerkwi jak i państwa rosyjskiego. – Gdyby nie św. Sergiusz, książęta nie byliby zjednoczeni. Gdyby nie św. Sergiusz, nie wyszlibyśmy bez szwanku z bitwy na Kulikowym Polu. Był on inspiratorem i przywódcą modlitewnym ziemi rosyjskiej i był szczególnie świadomy destrukcyjności podziałów – przypomniał zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Upadek Rosji

Zdaniem patriarchy Cyryla przyczyną upadku Rosji były podziały na klasy i różnice w wierze, doprowadzając do konfliktów społecznych. – Wszystkie nasze przewroty społeczne biorą się stąd, z tej pierwotnej choroby, z osłabienia wiary, a jednocześnie z utraty odpowiedzialności za brata i siostrę, z utraty zdolności miłowania drugiej osoby – zaznaczył. – My, Rosjanie, prawosławni, a wraz z nami nieprawosławni, którzy uważają się za wiernych synów ojczyzny, powinniśmy pamiętać, że wszelkie wewnętrzne spory, wszelkie wewnętrzne konflikty osłabiają jednostkę, społeczeństwo i, co najgroźniejsze, kraj – dodał.

Patriarcha Moskwy i Wszechrusi zachęcił wiernych do modlitwy o jedność za wstawiennictwem św. Sergiusza z Radoneża. – Niech dzięki jego modlitwom Pan zachowa wiarę prawosławną w naszym narodzie, niech zachowa nasz naród w jedności, a naszą Ojczyznę – zjednoczoną i niepodzieloną – stwierdził na zakończenie swego kazania patriarcha Cyryl.

