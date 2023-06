Ukraińska "formuła pokojowa". Prezydent Zełenski przyjął kardynała Zuppiego

W komunikacie podkreślono, że ukraiński przywódca i specjalny przedstawiciel papieża Franciszka omówili sytuację na Ukrainie i współpracę humanitarną między Ukrainą a Stolicą Apostolską, w ramach realizacji ukraińskiej tzw. formuły pokojowej.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Rosja nadal popełnia straszliwe zbrodnie wojenne przeciwko Ukrainie, z których ostatnią było zniszczenie zapory wodnej w Nowej Kachowce. –Ta zbrodnia niesie ze sobą ogromne zagrożenia i będzie miała katastrofalne skutki dla życia ludzi i środowiska – zauważył polityk. I zwrócił uwagę, że zawieszenie broni i zamrożenie konfliktu nie doprowadzi do ustanowienia pokoju. – Nieprzyjaciel wykorzysta przerwę w działaniach do wzmocnienia swoich możliwości i dalszej ofensywy, do nowej fali zbrodni i terroru. Rosja musi wycofać wszystkie swoje wojska z terytorium Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach – stwierdził przywódca.

List od papieża Franciszka

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że tylko wspólne wysiłki, izolacja dyplomatyczna i presja na Rosję mogą wpłynąć na agresora i doprowadzić do sprawiedliwego pokoju na ukraińskiej ziemi. Wołodymyr Zełenski i kardynał Matteo Zuppi omówili szczegółowo realizację ukraińskiej "formuły pokojowej" i potrzebę zaangażowania jak najszerszego grona krajów, zwłaszcza Południa, w Globalny Szczyt Pokoju. Ukraiński przywódca zaprosił Stolicę Apostolską do wniesienia wkładu w realizację planu pokojowego. – Z zadowoleniem przyjmujemy gotowość innych państw i partnerów do znalezienia dróg do pokoju, ale ponieważ wojna toczy się na terytorium Ukrainy, projekt osiągnięcia pokoju może być tylko ukraiński – oznajmił.

Polityk zauważył, że Stolica Apostolska może aktywnie przyczynić się do uwolnienia ukraińskich więźniów, powrotu deportowanych dzieci i przywrócenia sprawiedliwości. Ze swojej strony kardynał Zuppi wyraził solidarność papieża Franciszka z narodem ukraińskim i zapewnił go o gotowości Stolicy Apostolskiej do włączenia się w poszukiwanie sposobów realizacji wspomnianych inicjatyw humanitarnych. Kardynał Matteo Zuppi wręczył Wołodymyrowi Zełenskiemu list od papieża Franciszka.

