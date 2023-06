Biskup: Zniszczenie tamy w Kachowce to "znak Boży" za represje wobec Ławry

Taki pogląd wyraził 7 czerwca na swojej stronie na Facebooku arcybiskup obuchowski "promoskiewskiego" Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (UKP) Jonasz. Odniósł się on w ten sposób do zbrodni, jakiej na południu Ukrainy dopuściły się wojska rosyjskie, nie wskazując jednak sprawców – podaje KAI. Oficjalnie nie wiadomo, kto stoi za wysadzeniem tamy.

"Mimo woli zaczynasz wierzyć w różne proroctwa, związane z zamknięciem Ławry Kijowsko-Peczerskiej. Początek "przejmowania" [przez władze państwowe Ukrainy – KAI] i zaraz zaczęły się roztopy w Kijowie. Rozkaz «kulturführera» [w sprawie wysiedlenia mnichów – KAI] i doszło do tragedii w Kachówce. A co to będzie, gdy [ten] przyjaciel Kadyrowa będzie w stanie powstrzymać modlitwę w Ogrodzie Bogarodzicy [tzn. w Ławrze]?" – zapytał 41-letni hierarcha.

Mianem "kulturführera" określił on ministra kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandra Tkaczenkę, którego poza tym uznał za "przyjaciela" czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa. Ponadto w swych komentarzach autor wpisu wspomniał, że urzędnicy Ministerstwa Kultury są sojusznikami okupantów w Gabinecie Ministrów Ukrainy.

Kim jest abp Jonasz?

Abp Jonasz, czyli Maksym Czerepanow urodził się 29 grudnia 1971 w Kijowie w rodzinie wojskowego. Początkowo (od 1989) studiował medycynę, ale w 1992 został "posłusznikiem" (nowicjuszem) w Ławrze Peczerskiej, skąd po roku przeniósł się do monasteru Trójcy Świętej i św. Jonasza, wchodzącego w skład Ławry. Tam też 30 marca 1995 złożył śluby mnisze, przyjmując imię Jonasz a 27 sierpnia tegoż roku otrzymał święcenia kapłańskie (został hieromnichem). 2 lata później nadano mu godność archimandryty. 26 sierpnia 2011 Święty Synod UKP powołał go na biskupa obuchowskiego, wikariusza eparchii (diecezji) kijowskiej i 10 wrześnie tegoż roku został wyświęcony na biskupa. Od 2017 przysługuje mu tytuł arcybiskupa. Od grudnia 2010 stoi na czele wydziału ds. młodzieży w łonie UKP.

Czytaj też:

Putin przerywa milczenie ws. eksplozji zapory w Nowej Kachowce