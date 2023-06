Ustanowienie ministerstw pokoju. Zaskakujący postulat "Deklaracji o ludzkim braterstwie"

Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała pełen tekst deklaracji, przetłumaczony na język polski.

"Jesteśmy różnorodni, różnimy się, mamy różne kultury i religie, ale jesteśmy braćmi i siostrami i chcemy żyć w pokoju" (papież Franciszek). Zawsze każdy mężczyzna jest naszym bratem, a każda kobieta jest naszą siostrą. Chcemy, aby wszyscy żyli razem, jako bracia i siostry w Ogrodzie, jakim jest Ziemia. Ogród braterstwa jest warunkiem wszelkiego życia. Jesteśmy świadkami tego, jak w każdym zakątku świata utracona harmonia rozkwita na nowo, gdy szanuje się godność, ociera łzy, sprawiedliwie wynagradza pracę, zapewnia edukację, dba o zdrowie, docenia różnorodność, rekultywuje przyrodę, respektuje się sprawiedliwość, a wspólnoty stawiają czoła swoim samotnościom i lękom" – podkreślają sygnatariusze.

"Wspólnie postanawiamy przeżywać nasze relacje oparte na braterstwie, umacniane dialogiem i przebaczeniem, które 'nie oznacza zapomnienia' (FT, n. 250), ale wyrzeka się i nie 'poddaje się tej samej niszczycielskiej sile' (FT, n. 251), której konsekwencje ponosimy wszyscy. Zjednoczeni z papieżem Franciszkiem chcemy potwierdzić, że 'prawdziwe pojednanie nie ucieka jednak od konfliktu, lecz jest osiągane w konflikcie, przezwyciężając go poprzez dialog oraz przejrzyste, szczere i cierpliwe negocjacje'" – wskazano w deklaracji.

Manifest antywojenny

"Wszystko to stwierdzamy w kontekście praw człowieka. Chcemy to powiedzieć światu w imię braterstwa: Nigdy więcej wojny! To pokój, sprawiedliwość i równość kierują losem całej ludzkości. Nie dla strachu, nie dla przemocy seksualnej i domowej! Niech ustaną wszystkie konflikty zbrojne. Mówimy nigdy więcej broni nuklearnej, nigdy więcej min lądowych. Nigdy więcej przymusowych migracji, czystek etnicznych, dyktatur, korupcji i niewolnictwa. Zaprzestańmy manipulacji technologią i sztuczną inteligencją, przedłóżmy braterstwo nad rozwój technologiczny, tak aby mogło ono go przeniknąć" – czytamy.

Podpisani pod deklaracją proponują utworzenie ministerstw pokoju: "Zachęcamy kraje do promowania wspólnych wysiłków w celu stworzenia społeczeństwa pokoju, na przykład poprzez ustanowienie ministerstw pokoju. Postanawiamy uzdrowić ziemię splamioną krwią przemocy i nienawiści, nierównościami społecznymi i zepsuciem serca. Nienawiści przeciwstawmy miłość. Współczucie, dzielenie się, szczodrość, wstrzemięźliwość i odpowiedzialność są dla nas decyzjami, które umacniają osobiste braterstwo, braterstwo serca. Ziarno duchowego braterstwa zaczyna się od nas. Wystarczy zasiać małe ziarno każdego dnia w naszych relacjach: w naszych domach, wspólnotach sąsiedzkich, szkołach, miejscach pracy, na placach publicznych i w instytucjach, gdzie podejmuje się decyzje".

Potrzebny świat pokoju i równości

"Wierzymy również w braterstwo społeczne, które uznaje równą godność wszystkich, wspiera przyjaźń i przynależność, promuje edukację, równe szanse, godną pracę i sprawiedliwość społeczną, gościnność, solidarność i współpracę, solidarną gospodarkę społeczną i sprawiedliwą transformację ekologiczną, zrównoważone rolnictwo, które zapewnia dostęp do żywności dla wszystkich, sprzyjając w ten sposób harmonijnym relacjom opartym na wzajemnym szacunku i trosce o dobro wszystkich" – czytamy.

"Dlatego my, zgromadzeni z okazji pierwszego Światowego Spotkania na temat Ludzkiego Braterstwa, wzywamy wszystkie kobiety i wszystkich mężczyzn dobrej woli do przyjęcia naszego apelu o braterstwo. Nasze dzieci, nasza przyszłość może rozwijać się tylko w świecie pokoju, sprawiedliwości i równości, z korzyścią dla całej rodziny ludzkiej: tylko braterstwo tworzy humanizm. To od naszej wolności zależy, czy będziemy chcieli braterstwa i budowali je razem, w jedności. Dołącz do nas, podpisując ten apel, aby przyjąć to marzenie i przekształcić je w codzienne praktyki, tak aby dotarło do umysłów i serc wszystkich przywódców i tych, którzy na każdym poziomie ponoszą małą lub wielką odpowiedzialność obywatelską" – tak kończy się dokument.

