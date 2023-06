Kolejny były biskup anglikański zostanie przyjęty do Kościoła katolickiego

Richard Pain, były biskup Monmouth w Walii, zostanie przyjęty do pełnej komunii Kościoła katolickiego w ramach Ordynariatu Personalnego Matki Bożej z Walsingham w niedzielę 2 lipca w Newport w Walii.

Richard Pain przejdzie do Kościoła katolickiego

Przyjmie go do Kościoła katolickiego przełożony ordynariatu Matki Bożej z Walsingham ksiądz Keith Newton. Będzie on pierwszym biskupem Kościoła anglikańskiego w Walii przyjętym do ordynariatu od czasu jego utworzenia w 2011 roku. Przez wiele lat owocnie pracował w Kościele anglikańskim w Walii. „Po przejściu na emeryturę z posługi biskupiej trzy lata temu, miałem czas, aby zastanowić się nad odwiecznym pytaniem emeryta - co dalej? Proces rozeznawania trwa przez całe życie i jest nieustannie kształtowany przez kontekst, ale co ważniejsze, przez szept Bożego głosu. Benedyktyńskie rozumienie posłuszeństwa - słuchania Pana - było znaczące dla mojej osobistej formacji. Idące za tym wezwanie do nawrócenia doprowadziło mnie do przejścia do Kościoła katolickiego poprzez ordynariat personalny. Mam wiele powodów do wdzięczności za doświadczenie zdobyte przez całe życie jako anglikanin. Jednak wezwanie do katolicyzmu wydaje się naturalne i duchowe w tym samym czasie” - powiedział.

Richard Pain urodził się w Londynie w 1956 roku. Uczęszczał na Uniwersytet w Bristolu, gdzie studiował literaturę angielską, a następnie uzyskał dyplom z teologii na Uniwersytecie Walijskim w Cardiff, jednocześnie przygotowując się do posługi anglikańskiej. Został wyświęcony na kapłana Kościoła w Walii w katedrze w Newport w 1986 roku. Całą swoją posługę pełnił w diecezji Monmouth, gdzie w 2013 roku został wybrany na biskupa Monmouth. W 2019 roku przeszedł na emeryturę. Od ponad czterdziestu lat jest żonaty z Juliet i mają dwóch synów. Richard lubi fotografię i grę na gitarze klasycznej.

Ordynariat Matki Bożej z Walsingham został erygowany 15 stycznia 2011 roku, jest strukturą podobną do diecezji, aby umożliwić byłym anglikanom wejście do pełnej komunii Kościoła katolickiego przy jednoczesnym zachowaniu niektórych elementów tradycji anglikańskiej. Posiada własną liturgię eucharystyczną, która zachowuje niektóre elementy anglikańskie.