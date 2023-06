Papież Franciszek nakazał byłemu sekretarzowi Benedykta XVI opuścić Watykan

Georg Gänswein urodził się 30 lipca 1956 r. w miejscowości Waldshut w Schwarzwaldzie jako najstarsze z pięciorga dzieci. Studiował we Fryburgu Bryzgowijskim i w Rzymie. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 maja 1984 r. i należy do prezbiterium archidiecezji we Fryburgu Bryzgowijskim.

Początkowo pracował w duszpasterstwie w swojej rodzimej diecezji, a następnie studiował prawo kanoniczne w Monachium. Był też asystentem naukowym w tamtejszym Instytucie Kanonicznym, po czym w 1993 r. otrzymał tytuł doktora prawa kanonicznego na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana. W 1994 r. ks. Gänswein został osobistym referentem arcybiskupa Fryburga i proboszczem katedry.

Osobisty sekretarz Benedykta XVI. Służył mu prawie 20 lat

W 1995 r. rozpoczął pracę w Kongregacji Kultu ds. Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a w 1996 r. przeszedł do pracy jako referent do spraw niemieckich w Kongregacji Nauki Wiary. W 2000 r. został prałatem. Kiedy 6 stycznia 2004 r. wieloletni osobisty sekretarz kardynała Ratzingera ks. Josef Clemens przyjął sakrę biskupią, i został sekretarzem Papieskiej Rady ds. Świeckich, jego zadania przejął prał. Gänswein. Od wyboru Benedykta XVI na Stolicę Piotrową był osobistym sekretarzem papieża.

7 grudnia 2012 r. Ojciec Święty mianował go prefektem Prefektury Domu Papieskiego i wyniósł do godności arcybiskupa tytularnego Urbs Salvia. Sakry udzielił mu osobiście Benedykt XVI. Zamieszkał z nim również po rezygnacji z dalszego pełnienia Posługi Piotrowej po 28 lutego 2013 r. Służył Benedyktowi XVI, który zmarł 31 grudnia 2022 r., jako jego prywatny sekretarz przez prawie 20 lat. 19 maja został przyjęty na audiencji prywatnej przez papieża Franciszka.

Abp Gänswein znany jest ze sportowego stylu życia i szczególnego zamiłowania do narciarstwa.

Reuters: Decyzja papieża Franciszka ws. abpa Gänsweina wygląda jak wygnanie

Agencja Reutera zwraca uwagę, że przypadek Gänsweina jest szczególny, ponieważ niemal wszyscy papiescy sekretarze w przeszłości byli przydzielani do kierowania diecezjami, mianowani kardynałami lub otrzymywali inne wysokie stanowiska.

66-letniemu Gänsweinowi brakuje dziewięciu lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, który u biskupów wynosi 75 lat. "To niezwykłe, że ktoś w tak stosunkowo młodym wieku nie ma przydziału" – podkreśla Reuters, dodając, że decyzja papieża Franciszka wygląda jak "wygnanie".

Czytaj też:

Sekretarz Benedykta XVI o sytuacji w Watykanie: Fantazja daleka od rzeczywistości