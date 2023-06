Papież spotka się z prezydentem Macronem? Nowe doniesienia

15 czerwca, po wylądowaniu na lotnisku Marignane, papieża może powitać szef państwa, ale wiadomości tej na razie nie potwierdzono. Władze państwowe podkreślają, że Franciszek przybędzie na zaproszenie arcybiskupa Marsylii kard. Jeana-Marca Aveline'a, aby wziąć udział w wydarzeniu kościelnym i nie będzie to wizyta państwowa we Francji.

Ojciec Święty przebywał już na ziemi francuskiej 25 listopada 2014 r., ale to również nie była wizyta państwowa, gdyż odwiedził on wówczas jedynie Parlament Europejski i Radę Europy w Strasburgu. W imieniu rządu powitała go wówczas Ségolène Royal, ówczesna minister ekologii, zrównoważonego rozwoju i energetyki.

Wizyta papieża we Francji

We Francji papież uda się do bazyliki Notre-Dame-de-la-Garde. Następnym celem tej krótkiej wizyty w Marsylii – najstarszym mieście kraju – będzie kamienna płyta pamiątkowa zaginionych marynarzy, znajdująca się na miejscowym molo. Potem nastąpi właściwy powód przyjazdu papieża – udział w czterodniowym spotkaniu 70 biskupów i młodych ludzi z całego regionu Morza Śródziemnego. Obecni będą też przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i władze miejscowe. Franciszek był już gościem pierwszego takiego Spotkania Śródziemnomorskiego w Bari we Włoszech 23 lutego 2020 r., ale w kolejnym spotkaniu we Florencji w 2022 r. nie mógł już uczestniczyć.

Klub Olympique Marsylia sam zaproponował, aby papież odprawił Mszę św. na murawie stadionu. Stade Vélodrome został całkowicie przebudowany na mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2016 r. Ma pojemność 67 tys. widzów i jest największym obiektem klubowym we Francji. Wielkie wyzwanie dla archidiecezji Marsylii stanowi ogromne zainteresowanie biletami wstępu na Mszę papieską na stadionie, zwłaszcza że organizatorzy chcą zapewnić część miejsc także sąsiednim diecezjom. Już teraz wiele osób jest rozczarowanych, ponieważ znaleźli się tylko na listach oczekujących. Dla tych, którzy nie otrzymają miejsca na stadionie, na zewnątrz i w strefach kibica w różnych częściach miasta mają być ustawione duże telebimy transmitujące to wydarzenie.

