Ingres abp. Adriana Galbasa. "To jest nasz program"

– W tym zdaniu, zapisanym na frontonie naszej katowickiej katedry – Soli Deo honor et gloria ("Jedynemu Bogu cześć i chwała") – zawarty jest w pewnym sensie niezmiennie aktualny duszpasterski program Kościoła i program każdego biskupa – powiedział abp Adrian Galbas SAC w homilii podczas Mszy w dniu ingresu do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

– Taki Kościół chciałbym tu, na Górnym Śląsku, razem z wami tworzyć. Kościół, który ma jednego Pana i który cały jest wychylony w Jego stronę. Kościół, który siebie nie stawia w centrum, nie stawia też w centrum żadnej doczesnej korzyści, nie zasłania, ale odsłania ludziom Boga, którego obraz dla tak wielu jest dzisiaj przysłonięty, zapaćkany, a nawet całkowicie wymazany z życia – stwierdził duchowny.

Abp Galbas o wspólnocie Kościoła

W homilii nowy metropolita katowicki nawiązał też do Maryi. – Bardzo się ucieszyłem, że ten ingres wypadł w dniu, w którym w Kościele, tuż po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, czcimy Niepokalane Serce Maryi – mówił. – Powierzyć się Sercu Maryi, to przyjąć Ją, Jej sposób myślenia i postępowania. Jej wiarę, wierność i mężność, to skorzystać z czystości Jej Serca, z tego, że Jej serce zawsze było wolne od grzechu, nigdy nie dało się zwieść kusicielowi. Powierzyć się Jej sercu, to – jak powiedział kard. Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI – "zbliżyć się do takiej postawy, w której twoja wola staje się centrum życia" – oznajmił hierarcha kościelny.

Arcybiskup zaprosił do budowania wspólnoty lokalnego Kościoła wszystkich księży biskupów oraz księży, którym wyraził wdzięczność za pracowitość i gorliwość, prosząc jednocześnie o dobre relacje i szczerość. W sposób szczególny pozdrowił księży przeżywających "rozmaite udręki ciała, psychiki i ducha". O budowanie Kościoła wokół Chrystusa prosił też osoby konsekrowane, wdowy i dziewice. – Do wspólnego stołu zapraszam wszystkich świeckich. (...) Wielokrotnie doświadczyłem, jak ważne jest dla was realizowanie pierwszego i najważniejszego z powołań, jakie mamy w Kościele, czyli powołania do świętości – stwierdził.

