Światowa Rada Kościołów zaniepokojona brakiem regulacji w zakresie sztucznej inteligencji

W ruchu ekumenicznym zastrzeżenia dotyczące tego rodzaju technologii istnieją od pewnego czasu” – oświadczyła Światowa Rada Kościołów (ŚRK) 27 czerwca w Genewie. Przyznała, że podziela obawy wielu ludzi dotyczące braku skutecznych regulacji.

Kościół reaguje ws. sztucznej inteligencji

Coraz bardziej rozwijająca się technologia ma uznany potencjał wyrządzania zarówno szkód, jak i dobra, stwierdził Komitet Centralny ŚRK. Jednocześnie istnieje wiele obszarów, w których bardzo ograniczone zastosowanie tej technologii już przynosi korzyści. Kościoły członkowskie ŚRK i partnerzy ekumeniczni powinni lobbować w swoich rządach na rzecz szybkich działań w celu wprowadzenia odpowiednich systemów regulacyjnych i ram odpowiedzialności.

Światowa Rada Kościołów wzywa również instytucje edukacji teologicznej do refleksji nad kwestiami etycznymi związanymi ze sztuczną inteligencją i jej wpływem na samorozumienie ludzi. Należy wziąć pod uwagę zarówno pozytywny potencjał technologii, jak i jej negatywne konsekwencje.

Komitet Centralny ŚRK, w skład którego wchodzi 150 osób, wypowiedział się na ten temat pod koniec sześciodniowego spotkania w Genewie. Najwyższy organ zarządzający Światowej Rady Kościołów między zgromadzeniami, które odbywają się mniej więcej co osiem lat, zwykle spotyka się co dwa lata. Założona w 1948 roku ŚRK zrzesza obecnie 349 Kościołów protestanckich, anglikańskich, prawosławnych i starokatolickich, reprezentujących ponad 550 milionów chrześcijan w 120 krajach we wszystkich częściach świata. Kościół katolicki ma status gościa i współpracuje w kilku gremiach.

