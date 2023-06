Kard. Zuppi w Moskwie: Jeszcze dziś spotkanie z patriarchą Cyrylem

Z wizytą w Moskwie przebywa papieski wysłannik kard. Matteo Zuppi. Przed miesiącem Franciszek powierzył mu pokojową misję na Ukrainie i w Rosji.

Spotkanie z patriarchą Cyrylem

W Moskwie kard. Zuppiego przyjął Jurij Uszakow doradca prezydenta Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej. Papieski wysłannik spotkał się również wczoraj z katolickimi biskupami.

Jak podał nuncjusz apostolski w Moskwie, dziś w programie wizyty kard. Zuppiego przewidziano spotkanie z Marią Lwową-Biełową komisarzem ds. praw dziecka przy prezydencie Putinie. W ocenie Międzynarodowego Trybunału Karnego to ona odgrywa kluczową rolę w deportacji ukraińskich dzieci i dlatego w marcu tego roku wydano względem niej nakaz aresztowania.

Na dziś zaplanowano też spotkanie papieskiego wysłannika z patriarchą Cyrylem oraz uroczystą Mszę w katolickiej katedrze Matki Bożej w Moskwie. Kard. Zuppi odleci z Moskwy jutro po południu.

MSZ Rosji: Nie są planowane żadne spotkania

We wtorek wieczorem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej poinformowało, że nie ma zaplanowanego spotkania z wysłannikami papieża Franciszka i urzędnikiem watykańskiego Sekretariatu Stanu, który przybył razem z kard. Zuppim.

Obydwaj przyjechali do stolicy Rosji we wtorek około godziny 19.00 czasu moskiewskiego i udali się natychmiast do Nuncjatury Apostolskiej. Ministerstwo przekazało tę informację agencji informacyjnej Ria Novosti, która podkreśliła, że "dla kardynała Zuppiego nie są planowane żadne spotkania w MSZ".

Wcześniej kardynał Zuppi odwiedził Kijów w dniach 5-6 czerwca. Głównym celem tej wizyty było "wysłuchanie władz ukraińskich na temat możliwych sposobów osiągnięcia sprawiedliwego pokoju i wsparcie humanitarnych gestów, które pomogą złagodzić napięcia". Podróże kardynała Zuppiego do Kijowa i Moskwy nie mają charakteru mediacji między Rosją i Ukrainą, lecz tworzenie atmosfery, która mogłyby otworzyć drogi pokoju, jak wyjaśnił w maju sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin.

