Rada Praw Człowieka ONZ przeciwna profanacji obiektów kultu religijnego

Po mocno krytykowanym, niedawnym spaleniu Koranu w Szwecji, zdecydowana większość państw sprzeciwiła się tego rodzaju profanacjom obiektów kultu religijnych. Stolica Apostolska „z całą stanowczością” potępia profanację, zniszczenie i brak szacunku dla przedmiotów, symboli i miejsc kultu, oświadczył przedstawiciel Watykanu przy ONZ w Genewie. Mówił o tym na nadzwyczajnej debacie Rady Praw Człowieka 12 lipca w Genewie wysłannik Stałego Przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej ks. John Putzer z USA.

Debata dotyczyła „alarmującego wzrostu umyślnych i publicznych aktów nienawiści religijnej” w różnych krajach świata. Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła 13 lipca większością głosów rezolucję, która sprzeciwia się lekceważeniu religii. Przeciwko głosowali przedstawiciele kilku krajów europejskich, USA i Kostaryki.

Na posiedzeniu w Genewie Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk z Austrii skrytykował niedawne spalenie Koranu w Szwecji jako „wyraz całkowitego braku szacunku”. Spalenie Koranu w dniu muzułmańskiego święta Id al-Adha skrytykowało wielu przedstawicieli Kościoła z papieżem Franciszkiem na czele.

Szacunek dla księgi to szacunek dla wiernych

Według informacji Vatican News, nawiązał do tego na posiedzeniu Rady ONZ 12 lipca watykański dyplomata, ks. Putzer. Zwrócił uwagę, że czas spalenia był „szczególnie niepokojący, ponieważ również zostało zhańbione znaczenie tego świętego dnia”. Ks. Putzer zacytował słowa papieża Franciszka, że każda księga uznawana za świętą powinna być szanowana ze względu na szacunek dla wiernych. Wolność słowa nigdy nie może być wykorzystywana jako pretekst do pogardy dla innych, a pozwolenie na to powinno być odrzucone i potępione, relacjonował duchowny stanowisko papieża.

Umyślne znieważanie przekonań religijnych, tradycji lub świętych przedmiotów stanowi atak na ludzką godność wiernych, podkreślił przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Często akty nietolerancji religijnej i nadużywania wolności słowa wywołują również celowo nieproporcjonalne reakcje, nienawiść i nietolerancję. To prowadzi do polaryzacji społeczeństwa, ubolewał ks. Putzer.

Wysłannik Stałego Przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej przy ONZ i innych organizacjach międzynarodowych w Genewie zalecił, aby nie poddawać się takim prowokacjom. „Prawdziwa wiara, oparta na głębszych prawdach, pozwala wiernym znosić zniewagi, a nawet przebaczać. W rzeczywistości ludzie wierzący odgrywają ważną rolę w budowaniu świata, który szanuje ludzką godność, chroni prawa człowieka i promuje wspólne dobro” – stwierdził papieski dyplomata.

Rada Praw Człowieka ONZ potępiła spalenie Koranu jako akt prowokacji, który stanowi naruszenie międzynarodowych standardów praw człowieka. Spośród 47 członków Rady w środę 28 głosowało za rezolucją, 12 przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Przeciwko było wiele zachodnich demokracji i Kostaryka, argumentując, że trudno jest oddzielić wolność słowa od podżegania do nienawiści. Jak powiedział ambasador Belgii, w imieniu Unii Europejskiej, wymaga to delikatnej równowagi, której brakuje w tekście rezolucji.

