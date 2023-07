Jerozolima: Atak na Dom Polski. Aresztowano wandali

Policja poinformowała, że dwóch mieszkańców Jerozolimy zostało aresztowanych w sobotę wieczorem pod zarzutem zdewastowania polskiego kościoła (Domu Polskiego) przy ulicy Hahoma HaShlishit w Jerozolimie – podaje "Jerusalem Post". Nowy Dom Polski w Jerozolimie to klasztor polskich Elżbietanek położony w dzielnicy Me’a Sze’arim. Znajduje się tam dom pielgrzyma. Siostry Elżbietanki z prowincji poznańskiej przybyły do Jerozolimy w 1931 r., odpowiadając na apel kardynała Augusta Hlonda w celu zapewnienia sprawnej opieki nad pielgrzymami licznie przybywającymi do Domu Polskiego (obecnie zwanego Starym).

Atak na klasztor

Dwóch mężczyzn w wieku 18 i 24 lat zostało zatrzymanych na przesłuchanie po tym, jak w weekend otrzymano doniesienia o aktach wandalizmu, a policja wszczęła dochodzenie. Łącznie zatrzymano czterech podejrzanych, ale tylko dwóch trafi przed oblicze sądu.

"Bardzo poważnie traktujemy akty agresji wobec instytucji i miejsc o charakterze religijnym" – przekazała izraelska policja w oświadczeniu. "Policja będzie nadal działać przeciwko aktom przemocy i wandalizmu w miejscach świętych należących do wszystkich religii. Będziemy również nadal działać na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz zdecydowanie i bezkompromisowo walczyć z przestępcami, gdziekolwiek się znajdują, oraz z tymi, którzy atakują miejsca święta" – zapewniono.

"MSZ docenia szybką reakcję Państwa Izrael na naszą interwencję w obronie Domu Polskiego w Jerozolimie i zatrzymanie podejrzanych o atak. Liczymy na to, że sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, że podobne ataki nie będą się powtarzać, a działania policji i innych izraelskich służb zapewnią bezpieczeństwo ss. Elżbietankom i innym chrześcijanom w Jerozolimie" – napisał na Twitterze wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

W kolejnym wpisie wiceminister dodaje: "Na moje polecenie ambasada Polski w Izraelu zwróciła się do władz Izraela o zatrzymanie i ukaranie sprawców ataków na Dom Polski w Jerozolimie, a także o zapewnienie bezpieczeństwa naszym siostrom elżbietankom i wszystkim chrześcijanom w Jerozolimie".

twitterCzytaj też:

