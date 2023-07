Bp Aguiar: Serca młodych Ukraińców są zranione, ale mają moc wiary

– W kontekście wojny o wiele trudniej jest marzyć, wysilać się, aby być poetami. Ale u nich, u tych młodych ludzi z Ukrainy, dostrzegłem odwagę i radość z posiadania żywego Chrystusa (…) w ich sercach – tak o spotkanych Ukraińcach mówi bp Américo Manuel Alves Aguiar.

Kardynał nominat odwiedził naszych wschodnich sąsiadów również jako przewodniczący komitetu przygotowawczego Światowych Dni Młodzieży. Zauważa, że chodzi tu m.in. o "niezapominanie o ludziach, którzy nie mogą przyjechać do Lizbony".

"O dar pokoju chcemy prosić Ojca w niebie"

Jak zaznacza hierarcha, obecny na Ukrainie przez trzy pełne dni – sobotę, niedzielę i poniedziałek – z powodu wojny niestety wielu tamtejszych młodych nie ma wyboru w kwestii uczestnictwa w wydarzeniu. Nawet bowiem po zwiększeniu pomocy materialnej na rzecz chcących wyjechać, mężczyźni w wieku poborowym muszą pozostać w kraju.

Bp Aguiar wyznaje również dziennikarzom, że ostatecznie ważne jest wsłuchiwanie się oraz odpowiadanie na prawdziwe potrzeby Ukraińców. I w tym leży troska przygotowujących Światowe Dni Młodzieży – zauważa kardynał nominat.

– Od pewnego czasu pracujemy z księżmi, którzy organizują udział Ukraińców w ŚDM, i uczymy się, co sprawia, że ci młodzi ludzie cierpią, a także co jest lekarstwem, środkiem przeciwbólowym w doświadczanych obecnie przez nas dniach i miesiącach. Nie chcemy dodawać bólu, nie chcemy dodawać udręki do cierpienia tych młodych osób – wskazuje w rozmowie z Radiem Watykańskim bp Aguiar.

– Ich serca zostały zranione. Znajdujemy się w konkretnym momencie. W wielu chwilach naszego życia potrzeba czasu. Tylko czas, czas i modlitwa, mogą dokonać koniecznego dzieła. A więc o dar pokoju chcemy prosić Ojca w niebie, ponieważ pokój jest darem Boga – i z tego wyjdzie pewność. A my pozostaniemy blisko zarówno młodych ludzi z Ukrainy, jak i młodych ludzi z wielu innych krajów na świecie, które niestety doświadczają wojny dzisiaj lub doświadczają jej już od jakiegoś czasu. To będzie obecne podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

