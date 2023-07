"Tragedia narodowa". Departament zdrowia informuje o 123 219 zabitych dzieciach nienarodzonych

Z danych departamentu zdrowia wynika, iż od stycznia do czerwca 2022 r. w Anglii i Walii zabito 123 219 nienarodzonych dzieci. W dodatku brytyjski system szkolnictwa obowiązkowo promuje aborcję już w szkołach ponadpodstawowych, czyli od 11. roku życia jest to część programu edukacji seksualnej. W czerwcu przeforsowano zmianę prawa w tej dziedzinie w Irlandii Północnej, nie przeprowadzając wśród Irlandczyków żadnych konsultacji społecznych.

Obowiązek edukowania o dostępie do aborcji

Od stycznia przyszłego roku wszystkie szkoły ponadpodstawowe w Irlandii Północnej będą miały obowiązek uczyć o dostępie do aborcji i zapobieganiu ciąży. Uzasadnieniem decyzji jest konieczność sprostania zaleceniom ONZ na temat regulacji liczby urodzeń. Jednak organizacje pro-life alarmują, że fundacje, z usług których korzystają szkoły, uczą nastolatki, jak potajemnie przeprowadzić aborcję bez wiedzy rodziców. Dziewczęta zachęca się do zapisania na wizytę w ośrodku aborcyjnym, nawet jeśli nie są pewne, czy chcą dokonać aborcji.

Obrońcy życia poczętego mówią o polityce nasyconej dyskryminacją. Przykład stanowi tu Irlandia Północna i przymus reformy systemu edukacji bez konsultacji społecznych czy trwająca kampania 27-letniej Heidi Crowter z zespołem Downa, która walczy o prawo do życia dla osób niepełnosprawnych. – W 2023 roku żyjemy w społeczeństwie, gdzie osoby niepełnosprawne są cenione jednakowo po urodzeniu, ale nie w łonie matki – zauważa Crowter.

Działaczka chce zaskarżyć brytyjskie prawo aborcyjne w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Zezwala ono na zabicie dziecka do 24. tygodnia jego życia płodowego lub później, jeśli istnieją medyczne wskazania, iż urodzi się ono upośledzone. Niepełnosprawności w tej kategorii obejmują m.in. zespół Downa. Crowter mówi o jawnej dyskryminacji i wnosi o zastosowanie 24-tygodniowego limitu bez względu na stan zdrowia dziecka.

Decyzja o wniesieniu sprawy do Strasburga jest spowodowana porażką w brytyjskich sądach, gdzie sędziowie uznali, że nie ma mowy o dyskryminacji, ponieważ ustawa aborcyjna nie łamie praw "żywych niepełnosprawnych". Jeśli europejski trybunał przyjmie sprawę i uzna, iż brytyjskie prawo dyskryminuje osoby niepełnosprawne, będzie to "precedens prawny dla wszystkich 46 krajów, które są członkami Rady Europy" – jak podaje witryna organizacji Don’t Screen Us Out.

Czytaj też:

Trans-AmerykaCzytaj też:

Brytyjczycy deportują imigrantów do Rwandy