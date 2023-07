Hiszpański biskup: Ci ludzie nie potrzebują jointów, prezerwatyw ani alkoholu

Podkreślił to hiszpański biskup Demetrio Fernández w najnowszym cotygodniowym liście opublikowanym na stronie internetowym diecezji Córdoba. Duchowny wskazał, że Światowe Dni Młodzieży to ogólnoświatowe spotkanie młodzieży, które daje cenny impuls ewangelizacji młodego pokolenia.

"Młodym ludziom bardzo dobrze robi to, że widzą Kościół powszechny, młody, dynamiczny, przeżywają te dni komunii i spotykają się z innymi młodymi ludźmi z całego świata, są przyjmowanymi w diecezjach jak własne dzieci. Dużo dobrego im daje śpiew, taniec, adoracja Pana, spowiedź, udział w Eucharystii. To znaczy dobrze się bawić właśnie dlatego, że są chrześcijanami" – wskazał hierarcha, dodając, że do przeżycia niezapomnianej radości nie potrzebują oni "jointów, prezerwatyw ani alkoholu".

"Jezus wzywa młodych ludzi i liczy na nich"

Stwierdził jednocześnie, że ŚDM są czasem rozeznawania życiowego powołania. Zaznaczył, że Jezus Chrystus wzywa młodych ludzi i liczy na nich w tworzeniu Kościoła i odnawianiu świata. Dla wielu z nich powołaniem będzie chrześcijańskie małżeństwo, a dla innych życie konsekrowane albo kapłaństwo.

Wszystkich uczestników ŚDM biskup zachęcił do postawienia sobie pytania: "Jaki plan Bóg ma dla mnie, aby uczynić mnie szczęśliwym, abym służył dziś Kościołowi i światu?".

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych katolików, odbywające się co dwa-trzy lub cztery lata zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II w 1986 r. Są to spotkania z papieżem, organizowane w formie religijnego festiwalu, skupiające młodzież z całego świata, która chce wspólnie spędzić czas i modlić się.

W tym roku ŚDM odbędą się w stolicy Portugalii, Lizbonie, w dniach 1-6 sierpnia. Do spotkania miało dojść już w ubiegłym roku, ale zostało przełożone z powodu pandemii COVID-19.

