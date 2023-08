Abp Szewczuk: Niech ŚDM będą momentem, w którym powiemy "nie" rosyjskiej agresji

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) zwrócił uwagę, że rosyjskie rakiety znów lecą na miasta i wsie Ukrainy. Na linii frontu toczą się ciężkie, krwawe walki. – Nasze dziewczęta i chłopcy dzielnie bronią swojej Ojczyzny. Mamy wielu rannych, którzy są leczeni w różnych częściach Ukrainy i za granicą i potrzebują naszej troski – powiedział arcybiskup.

Podkreślił, że w tych dniach UKGK kieruje swoją modlitewną i duszpasterską uwagę na odważną ukraińską młodzież. – Ciężar wojny spadł przede wszystkim na barki naszych dziewcząt i chłopców – przypomniał.

"Wsłuchajcie się w głos ukraińskiej młodzieży"

Zwrócił uwagę, że delegacja ukraińskiej młodzieży udała się do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży (ŚDM). Prawie 500 Ukraińców weźmie udział w tym światowym wydarzeniu młodzieży Kościoła katolickiego.

– Ukraińska młodzież uczestnicząca w ŚDM przeżyje ten moment w szczególny sposób – powiedział duchowny i dodał: "Ukraińska młodzież ma wiele do powiedzenia swoim rówieśnikom, Kościołowi katolickiemu i całemu światu. Nasze dziewczęta i chłopcy chcą mówić o bólu i stracie, których doświadczają dziś Ukraińcy oraz o tym, co to znaczy być chrześcijaninem w czasach wojny. Ukraińska młodzież chce być nie tylko wysłuchana, ale i usłyszana. To dzielenie się bólem będzie momentem uzdrowienia dla naszych dziewcząt i chłopców".

Zwierzchnik UKGK wezwał społeczność międzynarodową, wiernych Kościoła powszechnego: "Wsłuchajcie się w głos ukraińskiej młodzieży, obejmijcie te dziewczęta i chłopców, którzy noszą rany wojny w swoich duszach i ciałach! Niech Światowe Dni Młodzieży będą momentem, kiedy powiemy »nie« rosyjskiej agresji, kiedy potępimy zabijanie niewinnych cywilów na Ukrainie, kiedy pomodlimy się za uprowadzone dzieci i poprosimy Pana Boga o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy i świata".

