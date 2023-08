Tragiczne dane z Brazylii. W ciągu siedmiu lat 40 kapłanów popełniło samobójstwo

Kapłan zaznaczył, że rozpoczął swoje badania od tragicznej śmierci 57-letniego ks. Bonifácio Buzziego z Três Corações w stanie Mato Grosso 7 sierpnia 2016 r., a zakończył na odejściu z tego świata 55-letniego ks. Mário Castro z diecezji Roraima 19 czerwca 2023 r.

W artykule zamieszczonym na stronie Vatican News duchowny zauważył, że samobójstwo jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym. Mówiąc o głównych czynnikach ryzyka w tym wypadku, jakimi są stres, samotność i nadmierne wymagania, przywołał słowa Franciszka, wygłoszone w Fatimie 14 maja 2017, iż “klerykalizm jest dżumą Kościoła".

Kościół i księża w obliczu wyzwania

– W naszych czasach zarówno Kościół, jak i sami księża stoją w obliczu wyzwania działania w społeczeństwie coraz bardziej zindywidualizowanym, zeświecczonym i ulegającym obrazom, która ma wielkie wymagania wywołane przez zmiany społeczne i przez pluralizm wartości – stwierdził kapłan-badacz. Wskazał także, że ewolucja, jakiej doświadcza społeczeństwo postmodernistyczne, odciska swoje piętno na życiu Kościoła, wywołując zmianę wizerunku ludzi i postrzegania przez nich duchowieństwa.

Autor opracowania wyjaśnił, że istnieje różnica między teologicznym i socjologicznym wizerunkiem kapłana. Ten pierwszy skupia się na sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów oraz na stosunkach łączących prezbitera z jego najbliższymi współpracownikami, podczas gdy wymiar socjologiczny oznacza postrzeganie kapłana przez społeczeństwo. Są to "bardzo często różne sprawy, które mogą prowadzić do napięć, samotności i zniechęcenia". Jak zauważono, zderzenie tych dwóch wizerunków może spowodować u kapłana niedocenianie tego teologicznego lub, przeciwnie, zamykanie się w nim, a w ostateczności może zakończyć się odebraniem sobie życia.

"Nie uciekać od rzeczywistości"

Zdaniem ks. L. de Araújo Vale, wielkim wyzwaniem jest, aby "nie uciekać od rzeczywistości, chroniąc się w teologicznym obrazie kapłana, ale nie można też pomijać socjologicznego postrzegania go przez obecne społeczeństwo". Niezbędne jest zatem "życie spójne z teologicznym wymiarem księdza, tak bardzo podważanym dzisiaj z punktu widzenia rzeczywistości społecznej we wszystkich jego aspektach".

Na zakończenie swych spostrzeżeń podkreślił ważność i pilną konieczność lepszej formacji wstępnej w seminariach duchownych i nowicjatach zakonnych, które winny skuteczniej pracować w wymiarze ludzko-uczuciowym. Dzięki temu powstaną strategie duszpasterskie "bardziej dostosowane nie tylko do stałej formacji, ale również do zwracania uwagi na samych kapłanów, jak i do podejmowania takich wyzwań, jak strach i uprzedzenia wobec umysłowego zdrowia kapłanów".

