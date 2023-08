"To wielka szansa dla nas wszystkich". Arcybiskup Seulu zaprasza młodych na ŚDM w Korei

Dodał, że cieszą się nie tylko Koreańczycy, ale w ogóle chrześcijanie na Dalekim Wschodzie. On sam liczy na międzynarodową, regionalną współpracę.

Hierarcha już w październiku ubiegłego roku oficjalnie ogłosił, że Korea Południowa ubiega się o organizację ŚDM. Wówczas wskazał, że kraj zmaga się z niską dzietnością, a ponadto wśród młodych panuje silna rywalizacja. Rezygnują oni z udziału we wspólnotach kościelnych, chcąc mieć więcej czasu na naukę i kursy. W tej sytuacji, jak wskazuje arcybiskup Seulu, potrzeba nowego impulsu dla duszpasterstwa młodzieży.

Arcybiskup: Młodzi Koreańczycy staną się liderami w Kościele i społeczeństwie

– Światowe Dni Młodzieży mogą być dobrą okazją do rozwoju duszpasterstwa młodzieży w Korei. Po pandemii koronawirusa, która trwała prawie trzy lata, duszpasterstwo młodzieży w Korei stało się bardzo trudnym obszarem. Dlatego przygotowując kolejne Światowe Dni Młodzieży, chcielibyśmy ożywić duszpasterstwo młodych w Korei, zaprosić ich do reorganizacji tej części naszego Kościoła. Oznacza to, że podczas przygotowań do tego międzynarodowego spotkania młodzi Koreańczycy staną się liderami w Kościele i społeczeństwie. Podczas ŚDM w Lizbonie 2023 widziałem wielu wolontariuszy. Pracowali bardzo ciężko i z pełnym zaangażowaniem. Byli nieocenioną pomocą przy organizacji tego wydarzenia. Dlatego również w Korei chcielibyśmy zaangażować w wolontariat wielu naszych rodaków, nie tylko młodych, ale w ogóle ludzi w każdym wieku. Chciałbym dodać, że te ŚDM to radość nie tylko dla Koreańczyków, ale i innych narodów azjatyckich. Tak więc my, koreański Kościół, episkopat podzielimy się tą szansą i przedyskutujemy ją z innymi krajami. Chcielibyśmy również zaprosić je do współpracy z nami. Pragnę powiedzieć, że wszyscy młodzi są mile widziani i zaproszeni. Przyjdźcie i – współpracując razem – przygotujmy następne Światowe Dni Młodzieży – zachęcił arcybiskup Peter Chung Soon-taick.

