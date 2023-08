Osiemnaście wykładów o encyklikach Jana Pawła II dostępnych w sieci

Jakie są najważniejsze dary Kościoła? Czym jest Odkupienie? Jaki jest sens istnienia? Czym jest prawda? Dlaczego istnieje zło? Co czeka nas po życiu ziemskim? Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik. W każdej z nich odnosi się wprost do najważniejszych pytań dotyczących ludzkiej egzystencji i życia Kościoła.

Wykłady o encyklikach Jana Pawła II

10 sierpnia 2023 r. Teologia Polityczna oddaje do dyspozycji internautów ostatni, osiemnasty wykład z cyklu „JP2 na nowo odczytany. Dzieło | Konteksty | Idee”. Prelekcję dotyczącą ostatniej encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia" („O Eucharystii w życiu Kościoła") wygłosi o. Dominik Jurczak OP.

Wykład „Ecclesia de Eucharistia" zamyka kilkumiesięczny cykl, w którym trzynastu wybitnych teologów i historyków na zaproszenie Teologii Politycznej, na nowo zgłębia naukę i encykliki św. Jana Pawła II. „JP2 na nowo odczytany. Dzieło | Konteksty | Idee” to czternaście wykładów poświęconych każdej encyklice z osobna, a ponadto cztery wykłady dotyczące pielgrzymek i historii pontyfikatu, co pozwala dostrzec ich znaczenie w szerszej perspektywie.

Cykl „JP2 na nowo odczytany. Dzieło | Konteksty | Idee” to uczta intelektualna zarówno dla tych, którzy poszukują uporządkowanej, akademickiej refleksji nad podstawowymi zagadnieniami teologii, eklezjologii, jak i dla osób szukających odpowiedzi na zasadnicze pytania w swoim życiu. Wykłady powstały z myślą o każdym, kto chciałby głębiej poznać nauczanie Jana Pawła II, w tym o studentach, katechetach, duchownych.

Wykłady wygłosili ks. prof. Jerzy Szymik, ks. prof. Robert Skrzypczak, o. prof. Jarosław Kupczak OP, prof. Dominika Żukowska-Gardzińska, prof. Michał Gierycz, o. prof. Michał Paluch OP, prof. Paweł Skibiński, prof. Barbara Strzałkowska, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, bp prof. Jacek Grzybowski, o. prof. Jacek Salij OP, s. dr hab. Joanna Nowińska, prof. Rafał Łętocha, o. dr Dominik Jurczak OP.

„Idąc drogą bliskiego nam świętego Jana Pawła II, chcielibyśmy spróbować zejść głębiej – przemyśleć Jego pontyfikat na nowo. Mamy nadzieję, że wykłady pomogą tym wszystkim, którym głębia niestraszna” – mówi Dariusz Karłowicz, redaktor naczelny Teologii Politycznej, dyrektor programowy Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu, Angelicum w Rzymie.

„To właśnie w owych encyklikach najbardziej krystalicznie wybrzmiała jego [Jana Pawła II] ewangeliczna mądrość, potęga duchowa, genialność diagnozy współczesności. Przede wszystkim to, za co najbardziej go kochamy i co jest nam najbardziej pomocne w codzienności — mianowicie to, że jest przewodnikiem po trudnych drogach tego, co się nazywa życie. Dlatego powtórzę za św. Augustynem: »tolle, lege«. Bierz i czytaj – mówi ks. prof. Jerzy Szymik, jeden z prelegentów serii wykładów przybliżających naukę i pontyfikat Jana Pawła II.

Wykłady cyklu "JP2 na nowo odczytany. Dzieło | Konteksty | Idee":

➤ „Pontyfikat JP2: 1978-1989 – Paweł Skibiński

➤ „Redemptor hominis” – ks. Jerzy Szymik

➤ „Dives in Misericordia” – o. Jarosław Kupczak OP

➤ „Laborem exercens” – Rafał Łętocha

➤ „Slavorum apostoli” – Dominika Żukowska-Gardzińska

➤ „Pielgrzymki JP2 do Polski 1978-1989” – Paweł Skibiński

➤ „Dominum et vivificantem – ks. Robert Skrzypczak

➤ „Redemptoris Mater” – o. Michał Paluch OP

➤ „Sollicitudo rei socialis” – ks. Piotr Mazurkiewicz

➤ „Pontyfikat JP2: 1990-2005” – Paweł Skibiński

➤ „Redemptoris missio” – Barbara Strzałkowska

➤ „Centesimus annus” – o. Jacek Salij OP

➤ „Veritatis splendor” – o. Jarosław Kupczak OP

➤ „Evangelium vitae” – Michał Gierycz

➤ „Pielgrzymki do Polski 1990-2005” – Paweł Skibiński

➤ „Ut unum sint" - s. Joanna Nowińska

➤ „Fides et ratio” – bp Jacek Grzybowski

➤ “Ecclesia de Eucharistia” - o. Dominik Jurczak OP

Osiemnasty wykład, poświęcony jest ostatniej encyklice Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia" („O Eucharystii w życiu Kościoła"), jest okazją do refleksji nad tym, czym jest Eucharystia, jak należy ją rozumieć w życiu Kościoła, w jaki sposób buduje ona Kościół. Prelekcję wygłosi o. Dominik Jurczak OP. Emisja wykładu 10 sierpnia 2023 r., godz. 18:00, na kanale YT Teologii Politycznej oraz Spotify.

dr Dominik Jurczak OP – liturgista, rekolekcjonista, absolwent teologii UPJPII, doktor nauk liturgicznych, wykładowca i dziekan Wydziału Teologicznego na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) oraz wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym (Anselmianum) w Rzymie.

Patronem medialnym cyklu „JP2 na nowo odczytany. Dzieło | Konteksty | Idee” jest Radio Warszawa.

Teologia Polityczna (teologiapolityczna.pl) to ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką, artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Teologia Polityczna jest pierwszym pismem reprezentującym nieznaną w Polsce dziedzinę z pogranicza filozofii, polityki i teologii. „Na sprawy polityczne chcemy spojrzeć z perspektywy spraw ostatecznych” piszą autorzy we wstępie pierwszego numeru pisma, który ukazał się na przełomie 2003/4 roku.

