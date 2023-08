Caritas Polska niesie pomoc powodzianom w Słowenii

14 sierpnia Caritas Polska przekaże ok. 10 ton darów rzeczowych dla powodzian. Żywność o długim terminie przydatności do spożycia i tekstylia (ubrania, ręczniki, pościel), które organizacja otrzymała od sieci handlowej Lidl, a także środki higieniczne i chemiczne, łopaty, szpadle, szczotki, koce i osuszacze zostaną przetransportowane do Słowenii drogą lotniczą. Transport samolotem Lockheed C-130 Hercules to efekt udanej współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Caritas Ordynariatu Polowego (w ten sposób w 2020 i 2021 r. przetransportowana została także pomoc humanitarna Caritas do Libanu mierzącego się z kryzysem i skutkami wybuchu chemikaliów w Bejrucie).

— Dzięki naszym darczyńcom, naszym przyjaciołom i współpracownikom możemy wysłać specjalny samolot, w którym znajdą się najbardziej potrzebne rzeczy, a więc żywność z długim terminem przydatności do spożycia, artykuły higieniczne, osuszacze, dzięki którym mieszkańcy zalanych terenów będą mogli szybciej wrócić do swoich domów. Dziękuję wszystkim, którzy są z nami, którzy pomagają — powiedział ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Kolejna transza pomocy

Transport lotniczy to już druga transza pomocy dla Słowenii przekazana przez Caritas Polska, bowiem tuż po tragicznym weekendzie organizacja w trybie interwencyjnym przeznaczyła na wsparcie dla powodzian 100 tys. zł. Współpracuje przy tym z Caritas Słowenia, która na bieżąco monitoruje sytuację i rozdysponowuje środki według potrzeb.

Od tragicznego weekendu, po gwałtownych opadach (z 4 na 5 sierpnia) i powodzi, która dotknęła ponad dwie trzecie terytorium Słowenii, sytuacja się normalizuje, ale wezbrana woda pozostawiła po sobie ogromne zniszczenia. Straty szacowane są na kilkaset milionów euro. Wiele osób utraciło dorobek życia – ich domy nie nadają się w ogóle do remontu lub są poważnie uszkodzone. Zniszczeniu uległa także większość wyposażenia, w tym sprzęt AGD. Ponadto kataklizm spowodował przerwy w dostawie prądu i pozbawił mieszkańców dostępu do czystej wody.

Usuwanie skutków powodzi będzie trwało jeszcze przez wiele tygodni, dlatego wciąż potrzebne jest wsparcie. W związku z tym przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, zaapelował o modlitwę i pomoc dla powodzian ogłaszając 15 sierpnia Dniem Ogólnopolskiej Solidarności ze Słowenią. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we wszystkich kościołach w Polsce odbędą się zbiórki dla powodzian.

Czytaj też:

Katastrofalne powodzie w Słowenii. Premier Morawiecki deklaruje pomoc