Synod Biskupów Rosji potępił działania głowy Łotewskiego Kościoła Prawosławnego

Głowa Łotewskiego Kościoła Prawosławnego samowolnie, bez uzgodnienia z patriarchą moskiewskim, konsekrowała biskupa.

Metropolicie ryskiemu i całej Łotwy Aleksandrowi zarzucono także, że w cerkwiach w całym kraju nie wymienia się w czasie liturgii imienia patriarchy Cyryla jako głowy RKP, którego częścią jest formalnie ŁKP.

Synod Biskupów potępił zwierzchnika Kościoła łotewskiego

Synod Biskupów RKP potępił zwierzchnika Kościoła łotewskiego za "działania, zmierzające do zniszczenia jedności kościelnej".

W dokumentach synodalnych, ogłoszonych po zakończeniu obrad, przypomniano, że 13 sierpnia metropolita Aleksander przewodniczył w ryskiej katedrze Narodzenia Chrystusa obrzędowi chirotonii (udzielenia sakry) archimandrycie Janowi (Lipšānsowi) na biskupa Valmiere. Tymczasem, w myśl przepisów RKP, biskupi Kościołów samorządnych, do których należy ŁKP, są wybierani przez ich synody z grona kandydatów, zatwierdzonych przez patriarchę moskiewskiego i całej Rusi oraz przez Święty Synod RKP.

Na podstawie napływających z Łotwy doniesień biskupi rosyjscy stwierdzili, iż metropolita Aleksander wielokrotnie uchylał się od kanonicznego porządku wspominania głowy RKP w czasie liturgii i domagał się od podległych mu duchownych Kościoła, aby postępowali podobnie.

W postanowieniu po obradach Synod wskazał, że prośbę Soboru ŁKP z 20 października ub.r. do RKP o udzielenie pełnej niezależności Kościołowi łotewskiemu musi najpierw rozpatrzyć Sobór Biskupi, następnie Sobór Lokalny RKP, ale na razie sytuacja pozostaje niezmienna. Oznacza to, zdaniem biskupów rosyjskich, iż do ŁKP "stosują się normy, zawarte w rozdziale XII Statutu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego" (jest tam mowa o Kościołach samorządnych). Hierarchowie postanowili przekazać sprawę uznania ważności sakry archimandryty Jana i kanonicznej odpowiedzialności jej uczestników do rozpatrzenia przez Sobór Biskupi. Podkreślili przy tym niedopuszczalność łamania norm dot. kanonicznego porządku wymieniania imienia głowy RKP, o czym mówi kanon 15. tzw. Dwukrotnego Soboru Lokalnego.

Sobór Łotewskiego Kościoła Prawosławnego

Sobór Łotewskiego Kościoła Prawosławnego na posiedzeniu 20 października 2022 r. w cerkwi Wszystkich Świętych w Rydze ogłosił autokefalię, czyli pełną niezależność od Patriarchatu Moskiewskiego, prosząc jednocześnie Moskwę o zatwierdzenie tej decyzji. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 160 uczestników zebrania, a jedna osoba była przeciw. Decyzja ta nastąpiła w wyniku zmian, jakie 8 września Saeima (parlament) Łotwy wniósł do ustawy o ŁKP. Odtąd zaczął on działać niezależnie i samodzielnie, podczas gdy dotychczas był częścią Patriarchatu Moskiewskiego na prawach szerokiej autonomii.

Decyzja parlamentu łotewskiego, a nawet ogłoszona rok temu jej zapowiedź wywołały wielkie niezadowolenie RKP, który uznał ją za "brutalną ingerencję władz świeckich w wewnętrzne sprawy kościelne". Doradca patriarchy ks. protojerej Nikołaj Bałaszow oświadczył, iż uchwalając nowe przepisy, rząd w Rydze postąpił gorzej niż w średniowieczu. Oprócz ŁKP, którego większość wiernych stanowią mieszkający w tym kraju etniczni Rosjanie, na Łotwie działa też znacznie od niego mniejszy liczebnie Łotewski Autonomiczny Kościół Prawosławny, podlegający Patriarchatowi Konstantynopola.

