Abp Jędraszewski: Polska jest królestwem Maryi

W homilii wygłoszonej podczas mszy św. odpustowej w Rektoracie Matki Bożej Częstochowskiej przy szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, arcybiskup przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który wskazywał na etapy wkraczania Matki Bożej w historię Polaków.

– Maryja od początku była związana z ojczyzną, czego dowodem jest hymn "Bogurodzica". W 1382 r. książę Władysław Opolski sprowadził ikonę Czarnej Madonny na Jasną Górę. Częstochowa stała się szczególnym ogniskiem, skupiającym całe dzieje Polaków – zauważył Jędraszewski i zacytował słowa papieża: "Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki. Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia".

Arcybiskup powiedział, że to co ma miejsce w kaplicy przy ul. Kobierzyńskiej, jest odbiciem tego, co wydarza się w Częstochowie. Nadzieje, które mają pacjenci i pracownicy szpitala są echem słów Maryi: "Czyńcie wszystko, co wam mówi mój Syn".

Abp Jędraszewski: W miłości Boga należy szukać natchnień, jak kochać Polskę

– Jezus wzywa do miłości Boga, którego mamy kochać całym sercem, duszą, umysłem i ze wszystkich sił. Wzywa także by kochać drugiego człowieka jak siebie samego. W tej miłości Boga i bliźniego należy szukać natchnień i fundamentów, jak kochać Polskę, naszą ojczyznę. Polskę, która z wyboru Polaków jest królestwem Maryi – zauważył metropolita.

Stwierdził, że służba medyczna i pacjenci przychodzą do kaplicy przy szpitalu ze swoimi smutkami, radościami, ale zawsze w duchu otwarcia na to, do czego wzywa Maryja: do otwarcia drzwi własnych serc, by służyć miłością.

Na koniec jeszcze raz zacytował papieża z jego homilii wygłoszonej w 1983 r. na Jasnej Górze: "Mamy na Jasnej Górze Matkę. Jest to Matka troskliwa, tak jak w Kanie Galilejskiej. Jest to Matka wymagająca – tak jak każda dobra matka jest wymagająca. Jest to jednak równocześnie Matka wspomagająca: w tym się wyraża potęga Jej macierzyńskiego Serca. Jest to wreszcie Matka Chrystusa – tego Chrystusa, który, wedle słów św. Pawła, mówi stale wszystkim ludziom i wszystkim ludom: «Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej»".

