Kontrowersyjna wypowiedź papieża Franciszka. Jest oświadczenie Watykanu

25 sierpnia papież Franciszek przemówił za pośrednictwem łącza wideo do rosyjskiej młodzieży podczas Dni Młodzieży, które odbywały się w Petersburgu. Uczestników zgromadzonych w bazylice św. Katarzyny zaprosił m.in., aby byli "siewcami ziarna pojednania, małych nasion, które w tej zimie wojny nie wykiełkują w zamarzniętej ziemi, ale zakwitną w przyszłej wiośnie".

Na zakończenie swojego wystąpienia Ojciec Święty dodał w spontanicznych słowach: "Nigdy nie zapominajcie o dziedzictwie. Jesteście dziedzicami wielkiej Rosji, wielkiej Rosji świętych, rządców, wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II, tamtego imperium; wielkiego, oświeconego kraju, wielkiej kultury i wielkiego człowieczeństwa. Nigdy nie wyrzekajcie się tej spuścizny, wy – spadkobiercy wielkiej Matki Rosji, idźcie z tym naprzód. I dziękuję wam, dziękuję za wasz sposób bycia, za wasz sposób bycia Rosjanami".

Watykan reaguje

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk stwierdził: "Z wielkim smutkiem i zaniepokojeniem dowiedzieliśmy się o słowach przypisywanych Ojcu Świętemu Franciszkowi, wypowiedzianych podczas zdalnego spotkania z rosyjską młodzieżą katolicką 25 sierpnia w Sankt Petersburgu". "Zakładamy, że słowa Jego Świątobliwości zostały wypowiedziane spontanicznie, nie mając zamiaru oceny historycznej, ani intencji wspierania imperialistycznych ambicji Rosji. Niemniej, podzielamy wielki smutek, jaki jego uwagi wzbudziły wśród biskupów, duchowieństwa, zakonników i wiernych nie tylko naszego Kościoła, ale także innych wyznań chrześcijańskich, a także przedstawicieli innych wyznań religijnych. Jednocześnie podzielamy wielkie rozczarowanie ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego po tych słowach" – mogliśmy przeczytać w oświadczeniu w tej sprawie.

"W słowach pozdrowienia skierowanych spontanicznie do niektórych młodych rosyjskich katolików kilka dni temu, jak jasno wynika z kontekstu, w którym je wypowiedział, papież zamierzał zachęcić młodych ludzi do zachowania i promowania wszystkiego, co pozytywne w wielkim rosyjskim dziedzictwie kulturowym i duchowym, a na pewno nie do wychwalania imperialistycznej logiki i osobistości rządzących, cytowanych by wskazać pewne historyczne okresy odniesienia" – napisał we wtorek w komunikacie rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.

