Prześladowania za obronę natury małżeństwa w Finlandii

Fińska polityk Päivi Räsänen jest w tym tygodniu sądzona za stosowanie „mowy nienawiści” i „agitację etniczną” po tym, jak w 2019 r. publicznie podzieliła się swoimi biblijnymi, religijnymi poglądami na małżeństwo między jednym mężczyzną a jedną kobietą. 63-letnia Räsänen jest sądzona za naruszenie fińskich przepisów dotyczących mowy nienawiści poprzez wykorzystanie wersetów biblijnych do wyrażenia swojego poparcia dla tradycyjnego małżeństwa. Jej proces odbędzie się w dniach 31 sierpnia i 1 września.

W tweecie z 2019 r., który doprowadził do obecnych kłopotów prawnych Räsänen, skrytykowała ona Kościół protestancki w swej ojczyźnie za przyjęcie ideologii LGBTQ +, pytając, w jaki sposób można pogodzić te poglądy z Pismem Świętym. W tweecie odniosła się do Listu do Rzymian 1,24-27, który wyraźnie stwierdza, że aktywność homoseksualna jest sprzeczna z wolą Boga.

Wraz z Räsänen, fiński biskup luterański Juhana Pohjola jest również sądzony za mowę nienawiści za opublikowanie broszury napisanej przez Räsänen, która opowiadała się za biblijnym rozumieniem seksualności i małżeństwa.

Mimo że w 2022 r. fiński sąd okręgowy jednogłośnie uniewinnił obu oskarżonych, prokuratorzy odwołali się od wyroku uniewinniającego do sądu apelacyjnego w Helsinkach.

Teraz obojgu grożą dziesiątki tysięcy euro grzywny i prawdopodobnie dwa lata więzienia, jeśli zostaną uznani za winnych. Ponadto sąd może również orzec o cenzurze publikacji Räsänen. Räsänen i Pohjola są reprezentowani przez Alliance Defending Freedom International (ADF).

Paul Coleman, dyrektor wykonawczy ADF International, stwierdził w komunikacie prasowym w ubiegłym tygodnie, że bezlitosne ściganie Räsänen nie tylko pochłonęło cztery lata jej życia, ale zmusza innych do milczenia.

Polityk sądzona za "mowę nienawiści"

„W demokratycznym społeczeństwie każdy powinien mieć swobodę dzielenia się swoimi przekonaniami bez obawy przed ściganiem ze strony państwa” - powiedział Coleman. „Kryminalizacja wypowiedzi za pomocą tak zwanych przepisów dotyczących mowy nienawiści zamyka ważne debaty publiczne i zagraża demokracji. Władze państwowe nie mają prawa tłumić idei, których nie lubią. Dlatego ta sprawa nie dotyczy tylko Päivi, ale prawa każdego do swobodnego słowa”.

Räsänen, która jest matką pięciorga dzieci i babcią dziesięciorga, a także członkinią fińskiego parlamentu, powiedziała Tracy Sabol z EWTN w poniedziałkowym wywiadzie, iż pomimo ponownego prześladowania, ufa „że cały ten proces jest w rękach Boga” i jest przekonana, że po raz kolejny zostanie uniewinniona od zarzutów o mowę nienawiści.

Zgodnie z oświadczeniem ADF International dla mediów, „nauczanie chrześcijańskie jest przedmiotem procesu” w Finlandii. Stwierdzono, że „zasadnicze nauki chrześcijańskie” zostały zaatakowane podczas procesu okręgowego na początku 2022 r. i że „uznanie Räsänen winną byłoby poważnym naruszeniem praw człowieka, znacząco szkodząc wolności słowa w Finlandii”.

Tony Perkins, prezes jednej z wiodących amerykańskich grup popierających religię, Family Research Council, również powiedział we wtorkowym tweecie, że „są sądzeni nie tylko Päivi i biskup Pohjola”, ale sądzone są „Biblia i zdolność do życia według Słowa Bożego”.

W poniedziałkowym wywiadzie dla „EWTN News Nightly” Räsänen stwierdziła, że jej proces bezpośrednio podważa prawa chrześcijan do swobodnego wyrażania głęboko zakorzenionych przekonań religijnych i że „jeśli coś takiego może się zdarzyć w Finlandii, to może się zdarzyć w każdym kraju”.