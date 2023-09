Naczelny rabin Izraela potępił ataki na chrześcijan

Według gazety „Jerusalem Post” z 7 września list rabina do opata klasztoru karmelitów Stella Maris stwierdza, że żydowskie dziedzictwo zobowiązuje Żydów do „przeciwstawiania się wszelkim aktom zawierającym choć cień przemocy”. W klasztorze w Hajfie wielokrotnie dochodziło w ostatnim czasie do starć, gdy ortodoksyjni żydzi próbowali wejść do kościoła.

Rabin Izraela potępia

Obowiązek ten naczelny rabin Lau uzasadnia szkodami, jakie na przestrzeni dziejów poniosła religia żydowska. Podkreślił, że jest absolutnie zabronione uszkadzanie własności osobistej, utrudnianie praktyk religijnych lub pracy zwierzchników religijnych. Obowiązuje natomiast powszechny obowiązek szanowania innych i ochrony ich godności, stwierdził naczelny rabin.

Tłem tej reakcji są trwające od miesięcy wizyty ultraortodoksów, którzy utrzymują, że prorok Elizeusz jest pochowany w kościele klasztornym; twierdzenie to odrzucają miejscowi chrześcijanie stwierdzając, że jest to celowy wymysł.

Według katolickich biskupów w Ziemi Świętej, intruzi są zwolennikami rabina Eliezera Berlanda, który urodził się w Hajfie. Skazany za przestępstwa seksualne i oszustwa Berland należy do chasydzkiego ruchu Bratslav w Izraelu. Grupa ta wielokrotnie wdzierała się do sanktuarium, ignorowała jego administratorów, a nawet rościła sobie prawa do świątyni.

Ataki na chrześcijan nasilają się

Katoliccy biskupi w Izraelu wezwali władze do podjęcia działań w obliczu nasilających się ataków na chrześcijan i chrześcijańskie miejsca w tym kraju.

W oświadczeniu opublikowanym 28 lipca komisja biskupów Iustitia et Pax skrytykowała, że zazwyczaj bardzo aktywne organy ścigania są „najwyraźniej niezdolne do powstrzymania tych ataków”.

Przestępstwa takie jak plucie, obelgi, przemoc fizyczna, a także wandalizm i graffiti są popełniane głównie przez żydowską młodzież ekstremistyczną. Apel jest zatem skierowany również do wychowawców, przywódców religijnych i rodziców. Niezrozumiałe jest, że odpowiedzialne władze państwowe nadal zezwalają na te „przejawy pogardy”, czytamy w dokumencie biskupów.

