Ojciec Święty włączył dziś do tego gremium 21 nowych purpuratów.

Papież nawiązał do opisu wydarzenia Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-11) i zauważył, że jego świadkami byli w Jerozolimie przedstawiciele różnych narodów. Także kardynałowie pochodzą ze wszystkich części świata. Zwrócił uwagę, że opis Pięćdziesiątnicy stanowiącej początek Kościoła wiąże się z odkryciem daru otrzymania Ewangelii „w naszych językach” (w. 11). „Pomyślmy z wdzięcznością o darze otrzymania ewangelizacji i o tym, że wywodzimy się z ludów, które w swoim czasie przyjęły Kerygmat, głoszenie tajemnicy zbawienia, a przyjmując go, zostały ochrzczone w Duchu Świętym i stały się częścią Kościoła. Kościoła Matki, który mówi we wszystkich językach, który jest jeden i katolicki” – zachęcił Franciszek.

Papież: Bądźmy Kościołem symfonicznym i synodalnym

Ojciec Święty zaznaczył, że jesteśmy ewangelizatorami w takim stopniu, w jakim zachowujemy w naszych sercach zdumienie i wdzięczność za to, że otrzymaliśmy Ewangelię. Jest to dar nieustannie obecny, który domaga się ciągłego odnawiania w pamięci i w wierze. Papież podkreślił, że Pięćdziesiątnica jest aktem stwórczym, który Bóg nieustannie ponawia, zaś Kościół - i każdy z jego członków - żyje tą nieustannie aktualną tajemnicą. „Ten sam Duch, który uczynił płodną ewangelizację waszych narodów, teraz odnawia w was wasze powołanie i misję w Kościele i dla Kościoła” – przypomniał Franciszek.

Papież porównał Kościół do orkiestry symfonicznej, reprezentującą symfoniczność i synodalność Kościoła. Podkreślił, że podobnie jak w orkiestrze konieczna jest różnorodność i wzajemne słuchanie, zaś dyrygent orkiestry „musi słuchać bardziej niż ktokolwiek inny, a jednocześnie jego zadaniem jest pomóc każdej osobie i całej orkiestrze rozwinąć twórczą wierność do maksimum, wierność wykonywanemu dziełu, ale wierność twórczą, zdolną nadać duszę tej partyturze, sprawić, by rozbrzmiewała tu i teraz w sposób wyjątkowy” – powiedział Ojciec Święty.

Na zakończenie Franciszek zachęcił do spojrzenia na siebie „w obrazie orkiestry, aby uczyć się być coraz lepiej Kościołem symfonicznym i synodalnym. Proponuję to w szczególności wam, członkom Kolegium Kardynalskiego, w pocieszającej pewności, że mamy Ducha Świętego jako naszego nauczyciela: nauczyciela wewnętrznego każdego i nauczyciela podążania razem. On tworzy różnorodność i jedność, On jest samą harmonią. Powierzamy siebie Jego łagodnemu i silnemu przewodnictwu a także troskliwej opiece Maryi Dziewicy” – stwierdził papież.

