"Wielkie zgorszenie". Ks. Tomaszowi Z. grożą najcięższe kary kanoniczne

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ W SOSNOWCU

6 października Komisja wyjaśniająca fakty i okoliczności zdarzenia w mieszkaniu ks. Tomasza Z. przedstawiła Biskupowi Sosnowieckiemu raport. Biskup Sosnowiecki podjął decyzję o wszczęciu procedury karnej i zdecydował, dla podkreślenia bezstronności procesu, że zostanie on przeprowadzony przez kościelny wymiar sprawiedliwości spoza Diecezji Sosnowieckiej.

12 września, po wpłynięciu do Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu pisemnego zawiadomienia od proboszcza parafii NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej o „interwencji pogotowia i policji” w mieszkaniu ks. Tomasza Z., Biskup Sosnowiecki powołał Komisję wyjaśniającą okoliczności tego zdarzenia.

Fakty ustalone przez Komisję w oparciu o świadectwa przesłuchanych osób pozwoliły stwierdzić, że ks. Tomasz Z. wraz z dwiema innymi osobami świeckimi dopuścił się bardzo poważnego złamania norm moralnych, na co Kościół nie wyraża zgody i co zdecydowanie potępia.

Zdarzenie stało się powodem wielkiego zgorszenia dla wiernych i słusznego oburzenia opinii publicznej. Ks. Tomasz Z. swoim postępowaniem poważnie naruszył zobowiązania wynikające ze stanu duchownego, co może być uznane za przestępstwo w rozumieniu prawa kanonicznego.

Biorąc pod uwagę wielkie zgorszenie wśród wiernych, Biskup Sosnowiecki zdecydował o wszczęciu procesu karnego, na mocy którego można zastosować wobec duchownego najcięższe kary kościelne, w tym wydalenie ze stanu duchownego.

W celu podkreślenia bezstronności procesu karnego sprawa zostanie przekazana prawnikom spoza Diecezji Sosnowieckiej. Po zakończeniu ich działań procesowych prawnicy przekażą wszystkie akta sprawy do Stolicy Apostolskiej, która podejmie ostateczną decyzję wobec ks. Tomasza Z.

Wcześniej, 2 października 2023 r. ks. Tomaszowi Z. został przekazany dekret Biskupa Sosnowieckiego z 21 września 2023 r. zawierający decyzję odwołania go ze wszystkich podejmowanych do tej pory funkcji i urzędów. Zgodnie z prawem kościelnym Biskup Sosnowiecki upomniał go kanonicznie. Ponadto na obecnym etapie nakazał ks. Tomaszowi Z. podjęcie pokuty aż do ostatecznej decyzji Stolicy Apostolskiej.

Komisja wyjaśniająca zdarzenie, które miało miejsce w mieszkaniu ks. Tomasza Z., będzie dalej ze szczególną uwagą śledzić postępowanie prokuratorskie w tej sprawie. Wyniki tego dochodzenia zostaną włączone do materiału dowodowego strony kościelnej i będą uwzględnione w dalszych pracach Komisji.

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu oświadcza, że rzetelnie i niezwłocznie poinformuje wiernych i opinię publiczną o wszystkich kolejnych decyzjach podjętych w sprawie.

Kuria Diecezjalna w Sosnowcu

