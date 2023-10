Ksiądz pozwany przez poseł Lewicy. "Za mema, którego udostępnił"

W filmie udostępnionym przez Fundację Życia i Rodziny proboszcz parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie pod Lublinem ksiądz Mirosław Matuszny oświadczył, że otrzymał prywatny akt oskarżenia "za mema, którego udostępnił na Facebooku ponad dwa i pół roku temu w czasie tzw. czarnych marszy".

Kapłan został pozwany przez poseł Lewicy Katarzynę Kotulę. Zdaniem duchownego, jest to zemsta "za zaangażowanie na rzecz ochrony życia i mówienie bezkompromisowej prawdy". Sprawę prowadzi zespół prawny Fundacji Życie i Rodzina. "W pierwszym kroku prawnikom udało się przenieść proces ze Szczecina do Lublina – to już nasz ogromny sukces i ułatwienie dla nękanego księdza! Teraz to Kotula i jej prawnicy będą dojeżdżać 740 kilometrów w jedną stronę na każdą rozprawę" – możemy przeczytać w komunikacie na stronie ratujzycie.pl.

Wyrok TK ws. aborcji

Trzy lata temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna (aborcja wykonywana z powodu podejrzenia wrodzonej/genetycznej wady dziecka nienarodzonego) jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Orzeczenie to zapadło po zbadaniu wniosku złożonego w TK przez grupę posłów. Decyzja Trybunału wywołała falę protestów zwolenników aborcji. Jednocześnie, zgodnie z prawem, cały czas aborcji można dokonywać w dwóch przypadkach – gdy ciąża zagraża życiu matki oraz gdy ciąża jest efektem gwałtu.

– Cieszę się, że Koalicja Obywatelska zgadza się z nami, że jedną z priorytetowych spraw do załatwienia jest legalizacja prawa aborcyjnego, czyli legalna, bezpieczna, darmowa i dostępna aborcja, darmowe środki antykoncepcyjne. Ale mówimy także o znieczuleniach, o opiece okołoporodowej, o żłobkach – oznajmiła niedawno poseł Lewicy Katarzyna Kotula, która 15 października uzyskała reelekcję.

