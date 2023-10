Zmiany w diecezji sosnowieckiej. "Módlcie się o biskupa, w którym odnajdziecie ojca i brata"

"Z wielką żarliwością módlcie się o biskupa, w którym odnajdziecie ojca, brata i przewodnika" – napisał hierarcha.

Wcześniej papież Franciszek przyjął rezygnację bp. Grzegorza Kaszaka z pełnienia posługi biskupa sosnowieckiego. Administratorem apostolskim sede vacante diecezji sosnowieckiej [czyli do momentu objęcia diecezji przez nowego biskupa- KAI] został mianowany arcybiskup katowicki Adrian Galbas SAC.

W liście skierowanym do wiernych diecezji sosnowieckiej abp Galbas napisał: “Z wielką żarliwością módlcie się o biskupa, w którym odnajdziecie ojca, brata i przewodnika”.

59- letni biskup Grzegorz Kaszak był drugim biskupem sosnowieckim i pełnił swe obowiązki od 4 lutego 2009 roku.

Szokująca orgia na plebanii?

Impreza z seksualnym podtekstem, którą miał zorganizować wikariusz parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, została opisana we wrześniu przez "Gazetę Wyborczą". Zajście miało mieć miejsce w w mieszkaniu w budynku parafialnym. Zamówiono męską prostytutkę. Uczestnicy mieli zażywać także tabletki na potencję. Gdy opłacony mężczyzna stracił przytomność, jeden z uczestników wezwał pogotowie, jednak – jak donoszą media– później został wyrzucony za drzwi. Pozostali uczestnicy nie chcieli wpuścić do środka ratowników medycznych. Konieczna była interwencja policji.

"Diecezja sosnowiecka jest do kasacji. Lata temu media pisały o księdzu homo, bywalcu klubów gejowskich. Do dziś robi karierę. Niedawno ksiądz zabił tam diakona i sam popełnił samobójstwo. Teraz homo orgia. Biskup Kaszak rządzi tam od 2009. Nie wie, co się dzieje? Bp Kaszak ma w swojej diecezji homoseksualne bagno. Jeżeli którykolwiek z biskupów w KEP na serio traktuje Boga, to się, Panowie, ogarnijcie. Możecie robić tysiące konferencji o ochronie nieletnich, ale ludzie i tak się odwrócą. Gejowskie orgie to jakby zła formą ewangelizacji" – tak sprawę na portalu X komentował publicysta "Do Rzeczy" Paweł Chmielewski.

